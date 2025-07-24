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В МВФ оценили риски в мировой экономике - 24.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В МВФ оценили риски в мировой экономике
В МВФ оценили риски в мировой экономике - 24.07.2025, ПРАЙМ
В МВФ оценили риски в мировой экономике
Мировая экономика демонстрирует сложную картину из-за торговых конфликтов и сохраняющейся высокой неопределённости, заявила в четверг директор департамента... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T18:06+0300
2025-07-24T18:06+0300
экономика
мвф
мировая экономика
торговые войны
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ВАШИНГТОН, 24 июл – ПРАЙМ. Мировая экономика демонстрирует сложную картину из-за торговых конфликтов и сохраняющейся высокой неопределённости, заявила в четверг директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. "Говоря о глобальной экономике, мы видим, что индикаторы отражают сложную ситуацию, вызванную торговыми противоречиями… Мы отмечали период очень высокой неопределённости", - сказала она в ходе брифинга. По словам Козак, торговые конфликты сопровождаются ростом пошлин на сталь, алюминий и медь, что влияет на всю международную торговлю.Также она сообщила, что МВФ на следующей неделе завершит комплексную оценку влияния американских пошлин на мировую экономику.Козак напомнила, что в апреле эффективная ставка пошлин США снизилась с 25% до 14%, однако с тех пор она менялась в обе стороны, и новая итоговая оценка станет известна на следующей неделе.
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мвф, мировая экономика, торговые войны
Экономика, МВФ, Мировая экономика, торговые войны
18:06 24.07.2025
 
В МВФ оценили риски в мировой экономике

МВФ: ситуация в мировой экономике остается сложной из-за торговых разногласий

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМВФ
МВФ - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 24 июл – ПРАЙМ. Мировая экономика демонстрирует сложную картину из-за торговых конфликтов и сохраняющейся высокой неопределённости, заявила в четверг директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
"Говоря о глобальной экономике, мы видим, что индикаторы отражают сложную ситуацию, вызванную торговыми противоречиями… Мы отмечали период очень высокой неопределённости", - сказала она в ходе брифинга.
По словам Козак, торговые конфликты сопровождаются ростом пошлин на сталь, алюминий и медь, что влияет на всю международную торговлю.
Также она сообщила, что МВФ на следующей неделе завершит комплексную оценку влияния американских пошлин на мировую экономику.
Козак напомнила, что в апреле эффективная ставка пошлин США снизилась с 25% до 14%, однако с тех пор она менялась в обе стороны, и новая итоговая оценка станет известна на следующей неделе.
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