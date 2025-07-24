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В МВФ оценили риски в мировой экономике

В МВФ оценили риски в мировой экономике - 24.07.2025, ПРАЙМ

В МВФ оценили риски в мировой экономике

Мировая экономика демонстрирует сложную картину из-за торговых конфликтов и сохраняющейся высокой неопределённости, заявила в четверг директор департамента... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T18:06+0300

2025-07-24T18:06+0300

2025-07-24T18:06+0300

экономика

мвф

мировая экономика

торговые войны

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ВАШИНГТОН, 24 июл – ПРАЙМ. Мировая экономика демонстрирует сложную картину из-за торговых конфликтов и сохраняющейся высокой неопределённости, заявила в четверг директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. "Говоря о глобальной экономике, мы видим, что индикаторы отражают сложную ситуацию, вызванную торговыми противоречиями… Мы отмечали период очень высокой неопределённости", - сказала она в ходе брифинга. По словам Козак, торговые конфликты сопровождаются ростом пошлин на сталь, алюминий и медь, что влияет на всю международную торговлю.Также она сообщила, что МВФ на следующей неделе завершит комплексную оценку влияния американских пошлин на мировую экономику.Козак напомнила, что в апреле эффективная ставка пошлин США снизилась с 25% до 14%, однако с тех пор она менялась в обе стороны, и новая итоговая оценка станет известна на следующей неделе.

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мвф, мировая экономика, торговые войны