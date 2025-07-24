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Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5% - 24.07.2025, ПРАЙМ
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 15,5% годовых, сообщает в четверг пресс-служба регулятора. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T15:04+0300
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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 15,5% годовых, сообщает в четверг пресс-служба регулятора. "НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%. Это поддержит устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий, что будет способствовать дальнейшему ослаблению ценового давления… Учитывая замедление инфляции в июне, а также контролируемость инфляционных ожиданий, НБУ не видит необходимости в дополнительных шагах по повышению учетной ставки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора. В Нацбанке также ожидают, что такая учетная ставка сохранится до четвертого квартала 2025 года. Учетная ставка на Украине держалась на уровне 13% с июня прошлого года, в декабре 2024 года была повышена до 13,5%, а в январе 2025 года - до 14,5%, в марте - до 15,5%, в апреле и июне Нацбанк сохранил ее на уровне 15,5%.
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Экономика, Финансы, Банки, УКРАИНА, Нацбанк Украины, Нацбанк
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5% годовых
МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 15,5% годовых, сообщает в четверг пресс-служба регулятора.
"НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%. Это поддержит устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий, что будет способствовать дальнейшему ослаблению ценового давления… Учитывая замедление инфляции в июне, а также контролируемость инфляционных ожиданий, НБУ не видит необходимости в дополнительных шагах по повышению учетной ставки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора.
В Нацбанке также ожидают, что такая учетная ставка сохранится до четвертого квартала 2025 года.
Учетная ставка на Украине держалась на уровне 13% с июня прошлого года, в декабре 2024 года была повышена до 13,5%, а в январе 2025 года - до 14,5%, в марте - до 15,5%, в апреле и июне Нацбанк сохранил ее на уровне 15,5%.
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