https://1prime.ru/20250724/nbki-859870054.html

В России упал средний лимит по выданной кредитной карте

В России упал средний лимит по выданной кредитной карте - 24.07.2025, ПРАЙМ

В России упал средний лимит по выданной кредитной карте

Средний размер лимитов по новым выданным клиентам банков России кредитным картам в июне составил 100,7 тысяч рублей, сократившись по сравнению с аналогичным... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T11:15+0300

2025-07-24T11:15+0300

2025-07-24T11:15+0300

экономика

финансы

банки

россия

москва

нбки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859869891_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_0daa0127b42c39ea6cfaa29e8c396d19.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Средний размер лимитов по новым выданным клиентам банков России кредитным картам в июне составил 100,7 тысяч рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%, говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "В июне 2025 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил 100,7 тысячи рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,0% (в июне 2024 года - 114,4 тысяч рублей)", - сообщается в релизе. При этом по сравнению с предшествовавшим месяцем показатель снизился на 0,4% (в мае - 101 тысяча рублей). Наибольший средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам был отмечен в Москве (139 тысяч рублей), Московской области (117,5 тысяч), Санкт-Петербурге (117,3 тысячи), а также в Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (110,3 тысячи) и Красноярском крае (99,5 тысяч рублей). Наиболее существенное сокращение среднего размера лимитов в годовом выражении продемонстрировали Тюменская (с ХМАО и ЯНАО) (-16,3%) и Ростовская (-15,7%) области, Ставропольский край (-15,6%), а также Кемеровская (-14,9%) и Воронежская (-14,8%) области. В Башкирии средний размер карточных лимитов, напротив, вырос (на 3,2%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель за год сократился на 12,3% и 13,3% соответственно. "Сокращение среднего размера лимитов по выданным картам по сравнению с прошлым годом обусловлено жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. При этом, по его словам, выдача новых кредитных карт в текущем году в целом стабилизировалась после нескольких месяцев непрерывного снижения во второй половине прошлого года. "Стоит отметить, что банки продолжают активно использовать лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском", - заключил он.

https://1prime.ru/20250527/avtokredit-857953802.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, москва, нбки