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Новак поручил наблюдать за ситуацией в секторе сельхозмашиностроения
Новак поручил наблюдать за ситуацией в секторе сельхозмашиностроения - 24.07.2025, ПРАЙМ
Новак поручил наблюдать за ситуацией в секторе сельхозмашиностроения
Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу продолжить мониторинг ситуации в секторе сельскохозяйственного... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T16:15+0300
2025-07-24T16:15+0300
2025-07-24T16:15+0300
сельское хозяйство
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минсельхоз
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу продолжить мониторинг ситуации в секторе сельскохозяйственного машиностроения и своевременно предлагать решения по обеспечению развития отрасли, говорится в сообщении кабмина. Новак в четверг провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, участники совещания рассмотрели текущую ситуацию в части производства и продаж отечественной сельскохозяйственной техники. "Александр Новак поручил Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу продолжить мониторинг ситуации в секторе сельскохозяйственного машиностроения и своевременно предлагать решения по обеспечению развития отрасли", - говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина. Отмечается, что согласованные на предыдущих заседаниях подкомиссии меры поддержки отрасли помогают поддерживать устойчивость ее работы. Среди них – льготный лизинг, кредитование и субсидирование, отсрочки по уплате утилизационного сбора, возможность закупки аграриями отечественной техники со скидками. Дополнительно Минсельхоз прорабатывает вопрос по увеличению ставки субсидирования кредитов, выданных на приобретение сельхозтехники. "Участники заседания сошлись во мнении, что с учетом стабилизации спроса на сельхозтехнику, а также запуска в ближайшем времени субсидирования кредитов в настоящий момент отсутствует необходимость введения дополнительных мер поддержки отрасли", - говорится в сообщении. Также Новак поручил федеральным органам власти оперативно отслеживать ситуацию на всех системообразующих предприятиях на предмет их устойчивой работы в текущих экономических условиях, указывается в сообщении.
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сельское хозяйство, россия, александр новак, минсельхоз, минпромторг
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Александр Новак, Минсельхоз, Минпромторг
Новак поручил наблюдать за ситуацией в секторе сельхозмашиностроения
Новак поручил продолжить мониторинг ситуации в секторе сельхозмашиностроения
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу продолжить мониторинг ситуации в секторе сельскохозяйственного машиностроения и своевременно предлагать решения по обеспечению развития отрасли, говорится в сообщении кабмина.
Новак в четверг провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, участники совещания рассмотрели текущую ситуацию в части производства и продаж отечественной сельскохозяйственной техники.
"Александр Новак поручил Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу продолжить мониторинг ситуации в секторе сельскохозяйственного машиностроения и своевременно предлагать решения по обеспечению развития отрасли", - говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина.
Отмечается, что согласованные на предыдущих заседаниях подкомиссии меры поддержки отрасли помогают поддерживать устойчивость ее работы. Среди них – льготный лизинг, кредитование и субсидирование, отсрочки по уплате утилизационного сбора, возможность закупки аграриями отечественной техники со скидками.
Дополнительно Минсельхоз прорабатывает вопрос по увеличению ставки субсидирования кредитов, выданных на приобретение сельхозтехники. "Участники заседания сошлись во мнении, что с учетом стабилизации спроса на сельхозтехнику, а также запуска в ближайшем времени субсидирования кредитов в настоящий момент отсутствует необходимость введения дополнительных мер поддержки отрасли", - говорится в сообщении.
Также Новак поручил федеральным органам власти оперативно отслеживать ситуацию на всех системообразующих предприятиях на предмет их устойчивой работы в текущих экономических условиях, указывается в сообщении.
Новак отметил рост товарооборота России и Абхазии