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СМИ: в Китай контрабандой провезли чипы Nvidia на один миллиард долларов
СМИ: в Китай контрабандой провезли чипы Nvidia на один миллиард долларов - 24.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: в Китай контрабандой провезли чипы Nvidia на один миллиард долларов
Продвинутые процессоры с искусственным интеллектом (ИИ) американской компании Nvidia после усиления контроля США над экспортом чипов в КНР все равно попадают на | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T16:02+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Продвинутые процессоры с искусственным интеллектом (ИИ) американской компании Nvidia после усиления контроля США над экспортом чипов в КНР все равно попадают на китайский рынок - за три месяца в Китай контрабандой провезли чипы на сумму минимум 1 миллиард долларов, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. "Чипы Nvidia с ИИ стоимостью 1 миллиард долларов были контрабандой ввезены в Китай после введения (президентом США Дональдом - ред.) Трампом экспортного контроля... Процессор B200 Nvidia стал самым востребованным - и при этом широкодоступным - чипом на разросшемся китайском черном рынке американских полупроводников", - говорится в публикации издания со ссылкой на десятки торговых контрактов, документы компаний и людей, знакомых со сделками по покупке чипов. Газета отмечает, что процессор B200 широко используется такими крупными американскими компаниями, как OpenAI, Google и Meta (деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская), однако его продажа в Китай американским компаниям запрещена Вашингтоном. При этом получать и продавать эти чипы в Китае рамках законодательства КНР законно, если уплачены все пошлины за них, пишет издание, ссылаясь на юристов. "Три месяца ... китайские поставщики из провинций Гуандун, Чжэцзян и Аньхой продавали чипы B200 компании Nvidia, как и другие запрещенные (на экспорт Китаю - ред.) процессоры H100 и H200... За этот период общий объем продаж оценивается более чем в 1 миллиард долларов", - отмечается в публикации. Газета отмечает, что никаких свидетельств того, что сама Nvidia может быть причастна к контрабанде, у издания нет. В начале июля агентство Блумберг сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новые ограничения на поставки передовых ИИ-чипов Nvidia и других американских компаний в Малайзию и Таиланд, чтобы пресечь схемы реэкспорта процессоров в Китай, который уже два года находится под жесткими санкциями в сфере высоких технологий. Проект новых правил, который сейчас обсуждается в министерстве торговли США, должен не допустить попадания американских AI-чипов в Китай через Малайзию и Таиланд. Эти страны сейчас используют как транзитные точки для обхода американских санкций, поэтому Вашингтон собирается ужесточить контроль именно по этому направлению.
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технологии, китай, сша, вашингтон, дональд трамп, nvidia, meta, financial times
Экономика, Технологии, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Nvidia, Meta, Financial Times
СМИ: в Китай контрабандой провезли чипы Nvidia на один миллиард долларов
FT: чипы Nvidia на сумму $1 млрд продали в КНР, несмотря на ужесточение экспорта
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Продвинутые процессоры с искусственным интеллектом (ИИ) американской компании Nvidia после усиления контроля США над экспортом чипов в КНР все равно попадают на китайский рынок - за три месяца в Китай контрабандой провезли чипы на сумму минимум 1 миллиард долларов, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Чипы Nvidia с ИИ стоимостью 1 миллиард долларов были контрабандой ввезены в Китай после введения (президентом США Дональдом - ред.) Трампом экспортного контроля... Процессор B200 Nvidia стал самым востребованным - и при этом широкодоступным - чипом на разросшемся китайском черном рынке американских полупроводников", - говорится в публикации издания со ссылкой на десятки торговых контрактов, документы компаний и людей, знакомых со сделками по покупке чипов.
Газета отмечает, что процессор B200 широко используется такими крупными американскими компаниями, как OpenAI, Google и Meta (деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская), однако его продажа в Китай американским компаниям запрещена Вашингтоном. При этом получать и продавать эти чипы в Китае рамках законодательства КНР законно, если уплачены все пошлины за них, пишет издание, ссылаясь на юристов.
"Три месяца ... китайские поставщики из провинций Гуандун, Чжэцзян и Аньхой продавали чипы B200 компании Nvidia, как и другие запрещенные (на экспорт Китаю - ред.) процессоры H100 и H200... За этот период общий объем продаж оценивается более чем в 1 миллиард долларов", - отмечается в публикации.
Газета отмечает, что никаких свидетельств того, что сама Nvidia может быть причастна к контрабанде, у издания нет.
В начале июля агентство Блумберг сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новые ограничения на поставки передовых ИИ-чипов Nvidia и других американских компаний в Малайзию и Таиланд, чтобы пресечь схемы реэкспорта процессоров в Китай, который уже два года находится под жесткими санкциями в сфере высоких технологий.
Проект новых правил, который сейчас обсуждается в министерстве торговли США, должен не допустить попадания американских AI-чипов в Китай через Малайзию и Таиланд. Эти страны сейчас используют как транзитные точки для обхода американских санкций, поэтому Вашингтон собирается ужесточить контроль именно по этому направлению.
Капитализация Nvidia превысила четыре триллиона долларов