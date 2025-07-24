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МЧС обнаружило обломки Ан-24, припавшего в Приамурье - 24.07.2025, ПРАЙМ
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МЧС обнаружило обломки Ан-24, припавшего в Приамурье
МЧС обнаружило обломки Ан-24, припавшего в Приамурье - 24.07.2025, ПРАЙМ
МЧС обнаружило обломки Ан-24, припавшего в Приамурье
Обломки пропавшего в Амурской области самолета Ан-24 обнаружены в 15 километрах от города Тында, сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T10:01+0300
2025-07-24T10:01+0300
происшествия
россия
общество
тында
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – ПРАЙМ. Обломки пропавшего в Амурской области самолета Ан-24 обнаружены в 15 километрах от города Тында, сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты. "В 15:26 (в 9:26 мск) вертолет обнаружил обломки самолета в 15 километрах от Тынды. Пока ничего не понятно, идет первичное обследование", - сообщил собеседник агентства.
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тында
амурская область
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россия, общество , тында, амурская область
Происшествия, РОССИЯ, Общество , Тында, Амурская область
10:01 24.07.2025
 
МЧС обнаружило обломки Ан-24, припавшего в Приамурье

Обломки пропавшего Ан-24 обнаружили в 15 километрах от города Тында в Приамурье

© РИА Новости . Яков АндреевСамолет АН-24
Самолет АН-24 - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Яков Андреев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – ПРАЙМ. Обломки пропавшего в Амурской области самолета Ан-24 обнаружены в 15 километрах от города Тында, сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты.
"В 15:26 (в 9:26 мск) вертолет обнаружил обломки самолета в 15 километрах от Тынды. Пока ничего не понятно, идет первичное обследование", - сообщил собеседник агентства.
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