https://1prime.ru/20250724/oblomki-859864888.html

МЧС обнаружило обломки Ан-24, припавшего в Приамурье

МЧС обнаружило обломки Ан-24, припавшего в Приамурье - 24.07.2025, ПРАЙМ

МЧС обнаружило обломки Ан-24, припавшего в Приамурье

Обломки пропавшего в Амурской области самолета Ан-24 обнаружены в 15 километрах от города Тында, сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T10:01+0300

2025-07-24T10:01+0300

2025-07-24T10:01+0300

происшествия

россия

общество

тында

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – ПРАЙМ. Обломки пропавшего в Амурской области самолета Ан-24 обнаружены в 15 километрах от города Тында, сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты. "В 15:26 (в 9:26 мск) вертолет обнаружил обломки самолета в 15 километрах от Тынды. Пока ничего не понятно, идет первичное обследование", - сообщил собеседник агентства.

https://1prime.ru/20250329/an-2-856221489.html

тында

амурская область

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россия, общество , тында, амурская область