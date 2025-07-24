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Фон дер Ляйен объяснила укрепление торговых отношений ЕС с Китаем

Фон дер Ляйен объяснила укрепление торговых отношений ЕС с Китаем - 24.07.2025, ПРАЙМ

Фон дер Ляйен объяснила укрепление торговых отношений ЕС с Китаем

Укрепление торговых отношений Евросоюза с Китаем никак не связано с ухудшением отношений с США, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T15:47+0300

2025-07-24T15:47+0300

2025-07-24T15:47+0300

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БРЮССЕЛЬ, 24 июл – ПРАЙМ. Укрепление торговых отношений Евросоюза с Китаем никак не связано с ухудшением отношений с США, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС - Китай в Пекине в четверг. "Отношения с Китаем ценны сами по себе и они никак не связаны с отношениями с другими партнерами", - ответила она на вопрос журналистов, не связано ли желание укреплять отношения с Китаем со сложностями в отношениях с США при Дональде Трампе. Фон дер Ляйен также указала на то, что Брюссель продолжает интенсивные контакты с Вашингтоном на техническом уровне для достижения торгового соглашения, которое бы позволило избежать высоких американских пошлин на европейские товары, но также готов и к введению контрмер. "Все опции находятся на столе", - подчеркнула глава Еврокомиссии. Последние годы отношения ЕС с КНР омрачались так называемыми "торговыми войнами": Брюссель и Пекин обвиняют друг друга в нарушении принципов прозрачной и конкурентной торговли, вводят взаимные пошлины на импортируемые товары, подают жалобы в структуры ВТО. При этом на фоне ухудшения отношений между ЕС и США после прихода в Белый дом Дональда Трампа в Брюсселе заговорили о необходимости улучшить отношения с Пекином. Накануне проведения саммита ЕС - Китай, который знаменует 50 лет установления дипломатических отношений, Пекин ввел окончательные пошлины на импорт бренди из ЕС. Также появлялась информация, что китайская сторона намерена отменить и второй день саммита.

https://1prime.ru/20250626/kitay-858938990.html

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китай, пекин, сша, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, вто