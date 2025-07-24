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Россию беспокоит сокращение товарооборота с Арменией, заявил Оверчук
Россию беспокоит сокращение товарооборота с Арменией, заявил Оверчук - 24.07.2025, ПРАЙМ
Россию беспокоит сокращение товарооборота с Арменией, заявил Оверчук
Россию беспокоит сокращение товарооборота с Арменией, на встрече глав правительств двух стран были обсуждены шаги, которые нужно предпринять в этой сфере,... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T14:02+0300
2025-07-24T14:02+0300
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - ПРАЙМ. Россию беспокоит сокращение товарооборота с Арменией, на встрече глав правительств двух стран были обсуждены шаги, которые нужно предпринять в этой сфере, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в четверг на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Мероприятие проходит в эти дни на территории всесезонного курорта "Манжерок". "Конечно, нас беспокоит сокращение товарооборота между двумя странами, обсудили, что необходимо предпринять для того, чтобы здесь ситуация налаживалась", - сказал Оверчук журналистам, говоря о встрече глав правительств.
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россия, армения, алексей оверчук, михаил мишустин, никол пашинян
Экономика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Алексей Оверчук, Михаил Мишустин, Никол Пашинян
Россию беспокоит сокращение товарооборота с Арменией, заявил Оверчук
Вице-премьер Оверчук: Россию беспокоит сокращение товарооборота с Арменией
ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - ПРАЙМ. Россию беспокоит сокращение товарооборота с Арменией, на встрече глав правительств двух стран были обсуждены шаги, которые нужно предпринять в этой сфере, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в четверг на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Мероприятие проходит в эти дни на территории всесезонного курорта "Манжерок".
"Конечно, нас беспокоит сокращение товарооборота между двумя странами, обсудили, что необходимо предпринять для того, чтобы здесь ситуация налаживалась", - сказал Оверчук журналистам, говоря о встрече глав правительств.
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