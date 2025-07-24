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Россию беспокоит сокращение товарооборота с Арменией, заявил Оверчук - 24.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250724/overchuk-859882188.html
Россию беспокоит сокращение товарооборота с Арменией, заявил Оверчук
Россию беспокоит сокращение товарооборота с Арменией, заявил Оверчук - 24.07.2025, ПРАЙМ
Россию беспокоит сокращение товарооборота с Арменией, заявил Оверчук
Россию беспокоит сокращение товарооборота с Арменией, на встрече глав правительств двух стран были обсуждены шаги, которые нужно предпринять в этой сфере,... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T14:02+0300
2025-07-24T14:02+0300
экономика
россия
армения
алексей оверчук
михаил мишустин
никол пашинян
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - ПРАЙМ. Россию беспокоит сокращение товарооборота с Арменией, на встрече глав правительств двух стран были обсуждены шаги, которые нужно предпринять в этой сфере, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в четверг на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Мероприятие проходит в эти дни на территории всесезонного курорта "Манжерок". "Конечно, нас беспокоит сокращение товарооборота между двумя странами, обсудили, что необходимо предпринять для того, чтобы здесь ситуация налаживалась", - сказал Оверчук журналистам, говоря о встрече глав правительств.
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россия, армения, алексей оверчук, михаил мишустин, никол пашинян
Экономика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Алексей Оверчук, Михаил Мишустин, Никол Пашинян
14:02 24.07.2025
 
Россию беспокоит сокращение товарооборота с Арменией, заявил Оверчук

Вице-премьер Оверчук: Россию беспокоит сокращение товарооборота с Арменией

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - ПРАЙМ. Россию беспокоит сокращение товарооборота с Арменией, на встрече глав правительств двух стран были обсуждены шаги, которые нужно предпринять в этой сфере, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в четверг на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Мероприятие проходит в эти дни на территории всесезонного курорта "Манжерок".
"Конечно, нас беспокоит сокращение товарооборота между двумя странами, обсудили, что необходимо предпринять для того, чтобы здесь ситуация налаживалась", - сказал Оверчук журналистам, говоря о встрече глав правительств.
Участок магистрального газопровода
"Газпром" приостановил подачу газа в Армению из России
08:52
 
ЭкономикаРОССИЯАРМЕНИЯАлексей ОверчукМихаил МишустинНикол Пашинян
 
 
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