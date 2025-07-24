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Путин и Мирзиеев отметили высокий уровень партнерства России и Узбекистана

Путин и Мирзиеев отметили высокий уровень партнерства России и Узбекистана - 24.07.2025, ПРАЙМ

Путин и Мирзиеев отметили высокий уровень партнерства России и Узбекистана

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре отметили высокий уровень стратегического партнерства и... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T11:51+0300

2025-07-24T11:51+0300

2025-07-24T11:51+0300

политика

россия

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре отметили высокий уровень стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана, сообщает пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с днем рождения. Лидеры выразили удовлетворение высоким уровнем российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества и подтвердили взаимный настрой на их дальнейшее всестороннее развитие", - говорится в сообщении.

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россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев