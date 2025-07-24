https://1prime.ru/20250724/pekin-859850778.html
В Пекине пройдет юбилейный саммит КНР-ЕС
В Пекине пройдет юбилейный саммит КНР-ЕС - 24.07.2025, ПРАЙМ
В Пекине пройдет юбилейный саммит КНР-ЕС
Юбилейный 25-й саммит КНР-ЕС в четверг состоится в китайской столице, встреча лидера Китая и функционеров Евросоюза пройдет на фоне обострения... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T00:37+0300
2025-07-24T00:37+0300
2025-07-24T00:37+0300
мировая экономика
экономика
китай
кнр
пекин
урсула фон дер ляйен
си цзиньпин
владимир путин
ес
мид китая
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859850778.jpg?1753306629
ПЕКИН, 24 июл – ПРАЙМ. Юбилейный 25-й саммит КНР-ЕС в четверг состоится в китайской столице, встреча лидера Китая и функционеров Евросоюза пройдет на фоне обострения торгово-экономических противоречий между сторонами.
Как ранее объявил МИД КНР, председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 июля посетят Китай для участия в саммите КНР-ЕС и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Юбилейный саммит пройдет на фоне сложных противоречий в торговле, которые обострились в отношениях Пекина и Брюсселя за последний год. Издание Politico ранее отмечало, что предстоящий саммит будет скорее символическим, чем содержательным и результативным на фоне имеющихся торговых споров между сторонами. Согласно газете, Брюссель и Пекин не планируют публиковать совместное заявление по итогам саммита, а ограничатся лишь пресс-релизом.
Газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников ранее писала, что Европейский союз отказывается подписывать совместную декларацию по борьбе с изменением климата с Китаем в рамках саммита лидеров ЕС и КНР, несмотря на неоднократные просьбы со стороны Пекина.
Кроме того, как сообщало агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники, саммит был сокращен с двух дней до одного по просьбе китайской стороны.
В 2024 году между Китаем и ЕС произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". ЕС 29 октября окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составляют до 35,3%.
Министерство коммерции КНР в начале октября прошлого года, со своей стороны, заявило, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Ранее в июле этого года власти Китая объявили о введении сроком на пять лет антидемпинговых пошлин в отношении импортируемого бренди, произведенного в Евросоюзе.
Кроме того, летом прошлого года китайская сторона начала антисубсидиарное расследование в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции, которое должно завершиться до 21 августа 2025 года. В июне этого года китайские власти на полгода, до 16 декабря, продлили антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из ЕС.
Негативно на отношения Пекина и Брюсселя влияет и включение китайских компаний в пакеты антироссийских санкций. Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.
Власти КНР сделали ЕС серьезное представление за включение компаний Китая в пакет санкций. В китайском министерстве коммерции заявили, что включение финансовых учреждений КНР в пакет антироссийских санкций негативно влияет на торговые отношения Китая и Евросоюза.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
китай
кнр
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, кнр, пекин, урсула фон дер ляйен, си цзиньпин, владимир путин, ес, мид китая, мид кнр
Мировая экономика, Экономика, КИТАЙ, КНР, Пекин, Урсула фон дер Ляйен, Си Цзиньпин, Владимир Путин, ЕС, МИД Китая, МИД КНР
В Пекине пройдет юбилейный саммит КНР-ЕС
В Пекине пройдет юбилейный 25-й саммит КНР-ЕС
ПЕКИН, 24 июл – ПРАЙМ. Юбилейный 25-й саммит КНР-ЕС в четверг состоится в китайской столице, встреча лидера Китая и функционеров Евросоюза пройдет на фоне обострения торгово-экономических противоречий между сторонами.
Как ранее объявил МИД КНР, председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 июля посетят Китай для участия в саммите КНР-ЕС и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Юбилейный саммит пройдет на фоне сложных противоречий в торговле, которые обострились в отношениях Пекина и Брюсселя за последний год. Издание Politico ранее отмечало, что предстоящий саммит будет скорее символическим, чем содержательным и результативным на фоне имеющихся торговых споров между сторонами. Согласно газете, Брюссель и Пекин не планируют публиковать совместное заявление по итогам саммита, а ограничатся лишь пресс-релизом.
Газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников ранее писала, что Европейский союз отказывается подписывать совместную декларацию по борьбе с изменением климата с Китаем в рамках саммита лидеров ЕС и КНР, несмотря на неоднократные просьбы со стороны Пекина.
Кроме того, как сообщало агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники, саммит был сокращен с двух дней до одного по просьбе китайской стороны.
В 2024 году между Китаем и ЕС произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". ЕС 29 октября окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составляют до 35,3%.
Министерство коммерции КНР в начале октября прошлого года, со своей стороны, заявило, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Ранее в июле этого года власти Китая объявили о введении сроком на пять лет антидемпинговых пошлин в отношении импортируемого бренди, произведенного в Евросоюзе.
Кроме того, летом прошлого года китайская сторона начала антисубсидиарное расследование в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции, которое должно завершиться до 21 августа 2025 года. В июне этого года китайские власти на полгода, до 16 декабря, продлили антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из ЕС.
Негативно на отношения Пекина и Брюсселя влияет и включение китайских компаний в пакеты антироссийских санкций. Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.
Власти КНР сделали ЕС серьезное представление за включение компаний Китая в пакет санкций. В китайском министерстве коммерции заявили, что включение финансовых учреждений КНР в пакет антироссийских санкций негативно влияет на торговые отношения Китая и Евросоюза.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.