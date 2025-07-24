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Работавшие в 2024 году пенсионеры получат перерасчет пенсий 1 августа

Работавшие в 2024 году пенсионеры получат перерасчет пенсий 1 августа - 24.07.2025, ПРАЙМ

Работавшие в 2024 году пенсионеры получат перерасчет пенсий 1 августа

Работавшие в 2024 году пенсионеры получат перерасчет страховых пенсий 1 августа в беззаявительном формате, сообщили в пресс-службе Соцфонда России. | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T09:11+0300

2025-07-24T09:11+0300

2025-07-24T09:11+0300

экономика

россия

социальный фонд

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Работавшие в 2024 году пенсионеры получат перерасчет страховых пенсий 1 августа в беззаявительном формате, сообщили в пресс-службе Соцфонда России. "С 1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Прибавку к пенсии получат те пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году, и за которых работодатели уплачивали страховые взносы", - говорится в сообщении Отмечается, что прибавка у каждого работающего пенсионера будет индивидуальной, но максимально можно получить три пенсионных коэффициента. "Мы сделали все возможное, чтобы максимально упростить процесс. Гражданам не нужно никуда обращаться — все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком с учетом сумм увеличения пенсии после перерасчёта", - передаются в сообщении слова главы Соцфонда Сергея Чиркова.

https://1prime.ru/20250723/yubiley-859795584.html

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россия, социальный фонд