Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Переговоры между Южной Кореей и США отложены - 24.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250724/peregovory-859852398.html
Переговоры между Южной Кореей и США отложены
Переговоры между Южной Кореей и США отложены - 24.07.2025, ПРАЙМ
Переговоры между Южной Кореей и США отложены
Переговоры между Южной Кореей и США на высоком уровне, запланированные на пятницу, были отложены по просьбе американской стороны в связи с внезапными... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T04:50+0300
2025-07-24T04:50+0300
экономика
мировая экономика
сша
южная корея
вашингтон
скотт бессент
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859852398.jpg?1753321807
СЕУЛ, 24 июл - ПРАЙМ. Переговоры между Южной Кореей и США на высоком уровне, запланированные на пятницу, были отложены по просьбе американской стороны в связи с внезапными изменениями в графике министра финансов США Скотта Бессента, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство финансов Республики Корея. В пятницу в формате "2+2" в Вашингтоне должны были пройти переговоры с участием министра экономики и финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоля и министра торговли Ё Хан Гу с их американскими коллегами - министром финансов Скоттом Бессентом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром. Переговоры планировались на фоне приближающегося крайнего срока - 1 августа, к которому Южная Корея стремится договориться об отмене взаимных тарифов. "Американская сторона предложила провести встречу в ближайшее время, и сейчас обе стороны согласовывают новую дату переговоров", - сообщил представитель министерства финансов. По его словам, министр Ку Юн Чхоль отменил свой запланированный вылет в Вашингтон, который должен был состояться в четверг. Вместе с тем министр торговли Ё Хан Гу и министр промышленности Ким Чжон Гван, уже находящиеся в американской столице, продолжают консультации с представителями США, как и было запланировано ранее. Переговоры проходят на фоне намерения США ввести с 1 августа 25-процентную "зеркальную" пошлину на южнокорейские товары - в дополнение к уже действующим тарифам на автомобили и сталь. Первоначально эти меры вступили в силу 9 апреля, однако президент США Дональд Трамп приостановил их действие на 90 дней для проведения переговоров. Позже срок был продлен, однако теперь Вашингтон вновь готов вернуться к их реализации. Южная Корея добивается освобождения от 25-процентных "зеркальных" тарифов США и других пошлин, включая те, что касаются импорта стали и автомобилей. Если соглашение не будет достигнуто до 1 августа, новые тарифы могут вступить в силу.
сша
южная корея
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, южная корея, вашингтон, скотт бессент, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ВАШИНГТОН, Скотт Бессент, Дональд Трамп
04:50 24.07.2025
 
Переговоры между Южной Кореей и США отложены

Рёнхап: переговоры между Южной Кореей и США отложены из-за изменений в графике

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СЕУЛ, 24 июл - ПРАЙМ. Переговоры между Южной Кореей и США на высоком уровне, запланированные на пятницу, были отложены по просьбе американской стороны в связи с внезапными изменениями в графике министра финансов США Скотта Бессента, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство финансов Республики Корея.
В пятницу в формате "2+2" в Вашингтоне должны были пройти переговоры с участием министра экономики и финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоля и министра торговли Ё Хан Гу с их американскими коллегами - министром финансов Скоттом Бессентом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром. Переговоры планировались на фоне приближающегося крайнего срока - 1 августа, к которому Южная Корея стремится договориться об отмене взаимных тарифов.
"Американская сторона предложила провести встречу в ближайшее время, и сейчас обе стороны согласовывают новую дату переговоров", - сообщил представитель министерства финансов.
По его словам, министр Ку Юн Чхоль отменил свой запланированный вылет в Вашингтон, который должен был состояться в четверг. Вместе с тем министр торговли Ё Хан Гу и министр промышленности Ким Чжон Гван, уже находящиеся в американской столице, продолжают консультации с представителями США, как и было запланировано ранее.
Переговоры проходят на фоне намерения США ввести с 1 августа 25-процентную "зеркальную" пошлину на южнокорейские товары - в дополнение к уже действующим тарифам на автомобили и сталь. Первоначально эти меры вступили в силу 9 апреля, однако президент США Дональд Трамп приостановил их действие на 90 дней для проведения переговоров. Позже срок был продлен, однако теперь Вашингтон вновь готов вернуться к их реализации.
Южная Корея добивается освобождения от 25-процентных "зеркальных" тарифов США и других пошлин, включая те, что касаются импорта стали и автомобилей. Если соглашение не будет достигнуто до 1 августа, новые тарифы могут вступить в силу.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАЮЖНАЯ КОРЕЯВАШИНГТОНСкотт БессентДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала