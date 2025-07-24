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Переговоры между Южной Кореей и США отложены
Переговоры между Южной Кореей и США отложены - 24.07.2025, ПРАЙМ
Переговоры между Южной Кореей и США отложены
Переговоры между Южной Кореей и США на высоком уровне, запланированные на пятницу, были отложены по просьбе американской стороны в связи с внезапными... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T04:50+0300
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СЕУЛ, 24 июл - ПРАЙМ. Переговоры между Южной Кореей и США на высоком уровне, запланированные на пятницу, были отложены по просьбе американской стороны в связи с внезапными изменениями в графике министра финансов США Скотта Бессента, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство финансов Республики Корея.
В пятницу в формате "2+2" в Вашингтоне должны были пройти переговоры с участием министра экономики и финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоля и министра торговли Ё Хан Гу с их американскими коллегами - министром финансов Скоттом Бессентом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром. Переговоры планировались на фоне приближающегося крайнего срока - 1 августа, к которому Южная Корея стремится договориться об отмене взаимных тарифов.
"Американская сторона предложила провести встречу в ближайшее время, и сейчас обе стороны согласовывают новую дату переговоров", - сообщил представитель министерства финансов.
По его словам, министр Ку Юн Чхоль отменил свой запланированный вылет в Вашингтон, который должен был состояться в четверг. Вместе с тем министр торговли Ё Хан Гу и министр промышленности Ким Чжон Гван, уже находящиеся в американской столице, продолжают консультации с представителями США, как и было запланировано ранее.
Переговоры проходят на фоне намерения США ввести с 1 августа 25-процентную "зеркальную" пошлину на южнокорейские товары - в дополнение к уже действующим тарифам на автомобили и сталь. Первоначально эти меры вступили в силу 9 апреля, однако президент США Дональд Трамп приостановил их действие на 90 дней для проведения переговоров. Позже срок был продлен, однако теперь Вашингтон вновь готов вернуться к их реализации.
Южная Корея добивается освобождения от 25-процентных "зеркальных" тарифов США и других пошлин, включая те, что касаются импорта стали и автомобилей. Если соглашение не будет достигнуто до 1 августа, новые тарифы могут вступить в силу.
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мировая экономика, сша, южная корея, вашингтон, скотт бессент, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ВАШИНГТОН, Скотт Бессент, Дональд Трамп
Переговоры между Южной Кореей и США отложены
Рёнхап: переговоры между Южной Кореей и США отложены из-за изменений в графике
СЕУЛ, 24 июл - ПРАЙМ. Переговоры между Южной Кореей и США на высоком уровне, запланированные на пятницу, были отложены по просьбе американской стороны в связи с внезапными изменениями в графике министра финансов США Скотта Бессента, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство финансов Республики Корея.
В пятницу в формате "2+2" в Вашингтоне должны были пройти переговоры с участием министра экономики и финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоля и министра торговли Ё Хан Гу с их американскими коллегами - министром финансов Скоттом Бессентом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром. Переговоры планировались на фоне приближающегося крайнего срока - 1 августа, к которому Южная Корея стремится договориться об отмене взаимных тарифов.
"Американская сторона предложила провести встречу в ближайшее время, и сейчас обе стороны согласовывают новую дату переговоров", - сообщил представитель министерства финансов.
По его словам, министр Ку Юн Чхоль отменил свой запланированный вылет в Вашингтон, который должен был состояться в четверг. Вместе с тем министр торговли Ё Хан Гу и министр промышленности Ким Чжон Гван, уже находящиеся в американской столице, продолжают консультации с представителями США, как и было запланировано ранее.
Переговоры проходят на фоне намерения США ввести с 1 августа 25-процентную "зеркальную" пошлину на южнокорейские товары - в дополнение к уже действующим тарифам на автомобили и сталь. Первоначально эти меры вступили в силу 9 апреля, однако президент США Дональд Трамп приостановил их действие на 90 дней для проведения переговоров. Позже срок был продлен, однако теперь Вашингтон вновь готов вернуться к их реализации.
Южная Корея добивается освобождения от 25-процентных "зеркальных" тарифов США и других пошлин, включая те, что касаются импорта стали и автомобилей. Если соглашение не будет достигнуто до 1 августа, новые тарифы могут вступить в силу.