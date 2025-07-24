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В Кремле оценили итоги переговоров с Украиной в Стамбуле
В Кремле оценили итоги переговоров с Украиной в Стамбуле - 24.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили итоги переговоров с Украиной в Стамбуле
Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T11:18+0300
2025-07-24T11:18+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Собственно, прорыв мы не ждали. Прорыв вряд ли возможен. Вы видите, вчера (глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир - ред.) Мединский по итогам третьего раунда подтвердил, что диаметрально противоположные подходы к проектам меморандумов, которыми был ранее совершен обмен", - отметил он.Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:Песков также добавил, что конкретных обсуждений возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае не было, в Кремле не слышали о планах президента США поехать в Китай.Кроме того, говоря об идее встречи Путина и Зеленского до конца августа, пресс-секретарь российского президента отметил, что из-за объема работы трудно представить, как скачкообразно преодолеть это "расстояние".Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. До этого источник сообщил агентству РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.
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россия, украина, стамбул, дмитрий песков, мединский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, Дмитрий Песков, Мединский
В Кремле оценили итоги переговоров с Украиной в Стамбуле
Песков: Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров России и Украины
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Собственно, прорыв мы не ждали. Прорыв вряд ли возможен. Вы видите, вчера (глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир - ред.) Мединский по итогам третьего раунда подтвердил, что диаметрально противоположные подходы к проектам меморандумов, которыми был ранее совершен обмен", - отметил он.
Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:
- Повестка, предлагаемая Россией на переговорах с Украиной, нацелена на предметную работу, она может привести к достижению конкретных результатов;
- Стоит позитивно оценивать обсуждение набора гуманитарных тем на переговорах РФ и Украины, а также предложение России о создании трех групп для работы онлайн;
- Гуманитарные предложения России на переговорах с Украиной чрезвычайно важны, они должны быть на повестке дня;
- Гражданские лица удерживаются на Украине фактически как заложники;
- Киеву приходится все время клянчить вооружения у Запада;
- Разговор о возможной встрече на высшем уровне России и Украины будет возможен после проделанной предметной работы.
Песков также добавил, что конкретных обсуждений возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае не было, в Кремле не слышали о планах президента США поехать в Китай.
Кроме того, говоря об идее встречи Путина и Зеленского до конца августа, пресс-секретарь российского президента отметил, что из-за объема работы трудно представить, как скачкообразно преодолеть это "расстояние".
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. До этого источник сообщил агентству РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.
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