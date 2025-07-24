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В Кремле оценили итоги переговоров с Украиной в Стамбуле

В Кремле оценили итоги переговоров с Украиной в Стамбуле - 24.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили итоги переговоров с Украиной в Стамбуле

Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T11:18+0300

2025-07-24T11:18+0300

2025-07-24T11:37+0300

политика

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украина

стамбул

дмитрий песков

мединский

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Собственно, прорыв мы не ждали. Прорыв вряд ли возможен. Вы видите, вчера (глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир - ред.) Мединский по итогам третьего раунда подтвердил, что диаметрально противоположные подходы к проектам меморандумов, которыми был ранее совершен обмен", - отметил он.Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:Песков также добавил, что конкретных обсуждений возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае не было, в Кремле не слышали о планах президента США поехать в Китай.Кроме того, говоря об идее встречи Путина и Зеленского до конца августа, пресс-секретарь российского президента отметил, что из-за объема работы трудно представить, как скачкообразно преодолеть это "расстояние".Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. До этого источник сообщил агентству РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.

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россия, украина, стамбул, дмитрий песков, мединский