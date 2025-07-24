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В Москве пройдет церемония прощания с Ириной Подносовой
В Москве пройдет церемония прощания с Ириной Подносовой - 24.07.2025, ПРАЙМ
В Москве пройдет церемония прощания с Ириной Подносовой
Церемония прощания с председателем Верховного Суда РФ Ириной Подносовой состоится в четверг в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T00:27+0300
2025-07-24T00:27+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Церемония прощания с председателем Верховного Суда РФ Ириной Подносовой состоится в четверг в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ.
Подносова скончалась 22 июля на 72-ом году жизни в Москве
Прощание состоится в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в 12.00.
Соболезнования и слова поддержки близким в связи со смертью Подносовой выразил президент России Владимир Путин, отметив, что она всегда трудилась с полной отдачей, была примером ответственного, преданного отношения к делу, а также премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, генеральный прокурор России Игорь Краснов, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, глава МВД России Владимир Колокольцев, президент Кубы Мигель Диас-Канель, сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, а также судьи и сотрудники российских судов.
Подносова стала председателем Верховного суда РФ в апреле 2024 года, до этого в 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам. Подносова более 35 лет проработала судьей, имела высший квалификационный класс судьи.
В ближайшее время Высшая квалификационная коллегия судей должна объявить о прекращении полномочий Подносовой в связи со смертью, после чего комиссия объявит о поиске нового кандидата на место главы председателя Верховного суда России.
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общество , рф, москва, куба, владимир путин, михаил мишустин, валентина матвиенко, верховный суд, совет федерации, ск рф
Общество , Экономика, РФ, МОСКВА, КУБА, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Верховный суд, Совет Федерации, СК РФ
В Москве пройдет церемония прощания с Ириной Подносовой
Церемония прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой состоится в четверг
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Церемония прощания с председателем Верховного Суда РФ Ириной Подносовой состоится в четверг в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ.
Подносова скончалась 22 июля на 72-ом году жизни в Москве
Прощание состоится в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в 12.00.
Соболезнования и слова поддержки близким в связи со смертью Подносовой выразил президент России Владимир Путин, отметив, что она всегда трудилась с полной отдачей, была примером ответственного, преданного отношения к делу, а также премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, генеральный прокурор России Игорь Краснов, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, глава МВД России Владимир Колокольцев, президент Кубы Мигель Диас-Канель, сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, а также судьи и сотрудники российских судов.
Подносова стала председателем Верховного суда РФ в апреле 2024 года, до этого в 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам. Подносова более 35 лет проработала судьей, имела высший квалификационный класс судьи.
В ближайшее время Высшая квалификационная коллегия судей должна объявить о прекращении полномочий Подносовой в связи со смертью, после чего комиссия объявит о поиске нового кандидата на место главы председателя Верховного суда России.