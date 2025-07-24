Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве пройдет церемония прощания с Ириной Подносовой - 24.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250724/podnosova-859850384.html
В Москве пройдет церемония прощания с Ириной Подносовой
В Москве пройдет церемония прощания с Ириной Подносовой - 24.07.2025, ПРАЙМ
В Москве пройдет церемония прощания с Ириной Подносовой
Церемония прощания с председателем Верховного Суда РФ Ириной Подносовой состоится в четверг в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T00:27+0300
2025-07-24T00:27+0300
общество
экономика
рф
москва
куба
владимир путин
михаил мишустин
валентина матвиенко
верховный суд
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859850384.jpg?1753306079
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Церемония прощания с председателем Верховного Суда РФ Ириной Подносовой состоится в четверг в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ. Подносова скончалась 22 июля на 72-ом году жизни в Москве Прощание состоится в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в 12.00. Соболезнования и слова поддержки близким в связи со смертью Подносовой выразил президент России Владимир Путин, отметив, что она всегда трудилась с полной отдачей, была примером ответственного, преданного отношения к делу, а также премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, генеральный прокурор России Игорь Краснов, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, глава МВД России Владимир Колокольцев, президент Кубы Мигель Диас-Канель, сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, а также судьи и сотрудники российских судов. Подносова стала председателем Верховного суда РФ в апреле 2024 года, до этого в 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам. Подносова более 35 лет проработала судьей, имела высший квалификационный класс судьи. В ближайшее время Высшая квалификационная коллегия судей должна объявить о прекращении полномочий Подносовой в связи со смертью, после чего комиссия объявит о поиске нового кандидата на место главы председателя Верховного суда России.
рф
москва
куба
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, москва, куба, владимир путин, михаил мишустин, валентина матвиенко, верховный суд, совет федерации, ск рф
Общество , Экономика, РФ, МОСКВА, КУБА, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Верховный суд, Совет Федерации, СК РФ
00:27 24.07.2025
 
В Москве пройдет церемония прощания с Ириной Подносовой

Церемония прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой состоится в четверг

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Церемония прощания с председателем Верховного Суда РФ Ириной Подносовой состоится в четверг в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ.
Подносова скончалась 22 июля на 72-ом году жизни в Москве
Прощание состоится в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в 12.00.
Соболезнования и слова поддержки близким в связи со смертью Подносовой выразил президент России Владимир Путин, отметив, что она всегда трудилась с полной отдачей, была примером ответственного, преданного отношения к делу, а также премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, генеральный прокурор России Игорь Краснов, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, глава МВД России Владимир Колокольцев, президент Кубы Мигель Диас-Канель, сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, а также судьи и сотрудники российских судов.
Подносова стала председателем Верховного суда РФ в апреле 2024 года, до этого в 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам. Подносова более 35 лет проработала судьей, имела высший квалификационный класс судьи.
В ближайшее время Высшая квалификационная коллегия судей должна объявить о прекращении полномочий Подносовой в связи со смертью, после чего комиссия объявит о поиске нового кандидата на место главы председателя Верховного суда России.
 
ЭкономикаОбществоРФМОСКВАКУБАВладимир ПутинМихаил МишустинВалентина МатвиенкоВерховный судСовет ФедерацииСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала