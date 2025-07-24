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Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в пограничные районы Таиланда
Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в пограничные районы Таиланда - 24.07.2025, ПРАЙМ
Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в пограничные районы Таиланда
Россиянам, находящимся или прибывающим в Таиланд в ближайшее время, следует воздержаться от поездок в пограничные с Камбоджей районы страны в связи с эскалацией | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T12:18+0300
2025-07-24T12:18+0300
2025-07-24T12:18+0300
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БАНГКОК, 24 июл – ПРАЙМ. Россиянам, находящимся или прибывающим в Таиланд в ближайшее время, следует воздержаться от поездок в пограничные с Камбоджей районы страны в связи с эскалацией конфликта и происходящими в пограничье боестолкновениями вооруженных сил двух стран, сказал РИА Новости в четверг посол России в Таиланде Евгений Томихин. "Россиянам, находящимся в Таиланде или прибывающим в Таиланд в ближайшее время, следует воздержаться от поездок в любые пограничные с Камбоджей районы", - сказал агентству глава российской дипмиссии в Бангкоке. "Думаю, сейчас нужно внимательно следить за сообщениями российских и местных официальных СМИ, любой официальной информацией, и корректировать свои планы, если планы посещения этих районов у кого-то были", - добавил Томихин.
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Политика, РОССИЯ, Бизнес, ТАИЛАНД, КАМБОДЖА, БАНГКОК
Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в пограничные районы Таиланда
Томихин: россиянам следует воздержаться от поездок в пограничные с Камбоджей районы
БАНГКОК, 24 июл – ПРАЙМ. Россиянам, находящимся или прибывающим в Таиланд в ближайшее время, следует воздержаться от поездок в пограничные с Камбоджей районы страны в связи с эскалацией конфликта и происходящими в пограничье боестолкновениями вооруженных сил двух стран, сказал РИА Новости в четверг посол России в Таиланде Евгений Томихин.
"Россиянам, находящимся в Таиланде или прибывающим в Таиланд в ближайшее время, следует воздержаться от поездок в любые пограничные с Камбоджей районы", - сказал агентству глава российской дипмиссии в Бангкоке.
"Думаю, сейчас нужно внимательно следить за сообщениями российских и местных официальных СМИ, любой официальной информацией, и корректировать свои планы, если планы посещения этих районов у кого-то были", - добавил Томихин.
Камбоджа призвала Таиланд прекратить боевые действия и отвести войска