https://1prime.ru/20250724/pribyl-859851006.html

Чистая прибыль Tesla во II квартале сократилась на 16,3%

Чистая прибыль Tesla во II квартале сократилась на 16,3% - 24.07.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Tesla во II квартале сократилась на 16,3%

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американского производителя электромобилей Tesla, во втором квартале сократилась на 16,3% - до 1,172 миллиарда... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T00:49+0300

2025-07-24T00:49+0300

2025-07-24T00:49+0300

бизнес

сша

техас

tesla

toyota

daimler

toyota camry

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859851006.jpg?1753307354

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американского производителя электромобилей Tesla, во втором квартале сократилась на 16,3% - до 1,172 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию без коррекции снизилась до 0,33 доллара с 0,4 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль компании на акцию во втором квартале составила 0,4 доллара, что совпало с прогнозами. Выручка Tesla сократилась в годовом выражении на 11,8% - до 22,496 миллиарда долларов, тогда как прогноз составлял 22,4 миллиарда. Tesla отмечает, что продолжает расширять предложение в своей линейке электромобилей, в том числе в более доступном сегменте. Акции компании после закрытия основных торгов в США незначительно дешевеют - на 0,4%. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

сша

техас

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, техас, tesla, toyota, daimler, toyota camry