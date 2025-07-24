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Чистая прибыль Tesla во II квартале сократилась на 16,3%
Чистая прибыль Tesla во II квартале сократилась на 16,3% - 24.07.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Tesla во II квартале сократилась на 16,3%
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американского производителя электромобилей Tesla, во втором квартале сократилась на 16,3% - до 1,172 миллиарда... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T00:49+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американского производителя электромобилей Tesla, во втором квартале сократилась на 16,3% - до 1,172 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию без коррекции снизилась до 0,33 доллара с 0,4 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль компании на акцию во втором квартале составила 0,4 доллара, что совпало с прогнозами.
Выручка Tesla сократилась в годовом выражении на 11,8% - до 22,496 миллиарда долларов, тогда как прогноз составлял 22,4 миллиарда. Tesla отмечает, что продолжает расширять предложение в своей линейке электромобилей, в том числе в более доступном сегменте.
Акции компании после закрытия основных торгов в США незначительно дешевеют - на 0,4%.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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бизнес, сша, техас, tesla, toyota, daimler, toyota camry
Бизнес, США, ТЕХАС, Tesla, Toyota, Daimler, Toyota Camry
Чистая прибыль Tesla во II квартале сократилась на 16,3%
Чистая прибыль Tesla во II квартале сократилась на 16,3%
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американского производителя электромобилей Tesla, во втором квартале сократилась на 16,3% - до 1,172 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию без коррекции снизилась до 0,33 доллара с 0,4 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль компании на акцию во втором квартале составила 0,4 доллара, что совпало с прогнозами.
Выручка Tesla сократилась в годовом выражении на 11,8% - до 22,496 миллиарда долларов, тогда как прогноз составлял 22,4 миллиарда. Tesla отмечает, что продолжает расширять предложение в своей линейке электромобилей, в том числе в более доступном сегменте.
Акции компании после закрытия основных торгов в США незначительно дешевеют - на 0,4%.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.