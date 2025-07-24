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В X5 рассказали о запасах продукции Mars в "Пятерочке" и "Перекрестке"
В X5 рассказали о запасах продукции Mars в "Пятерочке" и "Перекрестке" - 24.07.2025, ПРАЙМ
В X5 рассказали о запасах продукции Mars в "Пятерочке" и "Перекрестке"
Остатков продукции Mars хватит в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" до августа-сентября, также она может быть заменена на товары-аналоги от других... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T14:24+0300
2025-07-24T14:24+0300
2025-07-24T14:24+0300
бизнес
сша
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перекресток
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Остатков продукции Mars хватит в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" до августа-сентября, также она может быть заменена на товары-аналоги от других производителей, риска пустых полок нет, заявили РИА Новости в компании X5. Ранее в четверг группа X5 сообщила, что остановила отгрузки продукции Mars в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" из-за несоответствия предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования. Там также уточнили, что в ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества. "Риска пустых полок нет, остатки продукции Mars закончатся в августе-сентябре и могут быть заменены на товары-аналоги от других производителей", - говорится в сообщении пресс-службы. Там также уточнили, что отгрузки уже фактически приостановлены. "Продукция поставщика представлена в категориях: конфеты (весовые, фасованные, наборы конфет), батончики шоколадные, драже (M&Ms, Skittles), жевательная резинка (Orbit)", - добавляется в сообщении. Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность. X5 - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находился 28 301 магазин. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".
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бизнес, сша, mars, перекресток, x5 retail group
Бизнес, США, mars, Перекресток, X5 Retail Group
В X5 рассказали о запасах продукции Mars в "Пятерочке" и "Перекрестке"
Х5: продукции Mars в "Пятерочке" и "Перекрестке" хватит до августа-сентября
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Остатков продукции Mars хватит в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" до августа-сентября, также она может быть заменена на товары-аналоги от других производителей, риска пустых полок нет, заявили РИА Новости в компании X5.
Ранее в четверг группа X5 сообщила, что остановила отгрузки продукции Mars в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" из-за несоответствия предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования. Там также уточнили, что в ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества.
"Риска пустых полок нет, остатки продукции Mars закончатся в августе-сентябре и могут быть заменены на товары-аналоги от других производителей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там также уточнили, что отгрузки уже фактически приостановлены. "Продукция поставщика представлена в категориях: конфеты (весовые, фасованные, наборы конфет), батончики шоколадные, драже (M&Ms, Skittles), жевательная резинка (Orbit)", - добавляется в сообщении.
Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.
В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.
X5 - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находился 28 301 магазин. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".
Х5 остановила отгрузки продукции Mars в "Пятерочку" и "Перекресток"