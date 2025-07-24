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В X5 рассказали о запасах продукции Mars в "Пятерочке" и "Перекрестке"

В X5 рассказали о запасах продукции Mars в "Пятерочке" и "Перекрестке" - 24.07.2025, ПРАЙМ

В X5 рассказали о запасах продукции Mars в "Пятерочке" и "Перекрестке"

Остатков продукции Mars хватит в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" до августа-сентября, также она может быть заменена на товары-аналоги от других... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T14:24+0300

2025-07-24T14:24+0300

2025-07-24T14:24+0300

бизнес

сша

mars

перекресток

x5 retail group

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Остатков продукции Mars хватит в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" до августа-сентября, также она может быть заменена на товары-аналоги от других производителей, риска пустых полок нет, заявили РИА Новости в компании X5. Ранее в четверг группа X5 сообщила, что остановила отгрузки продукции Mars в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" из-за несоответствия предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования. Там также уточнили, что в ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества. "Риска пустых полок нет, остатки продукции Mars закончатся в августе-сентябре и могут быть заменены на товары-аналоги от других производителей", - говорится в сообщении пресс-службы. Там также уточнили, что отгрузки уже фактически приостановлены. "Продукция поставщика представлена в категориях: конфеты (весовые, фасованные, наборы конфет), батончики шоколадные, драже (M&Ms, Skittles), жевательная резинка (Orbit)", - добавляется в сообщении. Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность. X5 - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находился 28 301 магазин. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".

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бизнес, сша, mars, перекресток, x5 retail group