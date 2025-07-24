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В "Промомеде" рассказали, как снизить сроки разработки лекарств

В "Промомеде" рассказали, как снизить сроки разработки лекарств - 24.07.2025, ПРАЙМ

В "Промомеде" рассказали, как снизить сроки разработки лекарств

Использование генетических технологий, искусственного интеллекта и биоинформатики позволяет уменьшить сроки разработки лекарств для лечения онкологических... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T07:46+0300

2025-07-24T07:46+0300

2025-07-24T07:46+0300

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саранск

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Использование генетических технологий, искусственного интеллекта и биоинформатики позволяет уменьшить сроки разработки лекарств для лечения онкологических заболеваний до двух лет, особенно при расширении практики использования генетической информации опухолевых тканей, рассказал РИА Новости директор по цифровой трансформации ГК "Промомед" Иван Колесников. В июне ГК "Промомед" заключила соглашение о сотрудничестве со "Сбером" и институтом AIRI на полях ПМЭФ-2025. Участники совместно разработают специальную платформу, обеспечивающую интегрированный подход к применению ИИ-решений в фармкомпаниях. "Для снижения себестоимости за счет уменьшения объема тупиковых мокрых и доклинических исследований, в процессе разработки препаратов мы используем генетические технологии, биоинформатику и искусственный интеллект. Это сокращает сроки разработки до двух лет, особенно при расширении практики использования генетической информации опухолевых тканей", - поделился Колесников. Он добавил, что искусственный интеллект также используется для анализа генетической информации, моделирования целевых белков современными нейронными и биоинформатическими методами. Кроме того, благодаря ИИ выполняется поиск эпитопов и дизайн структуры мРНК-вакцины. По его словам, использование искусственного интеллекта на стадии ранней разработки делает процесс выбора молекулы-кандидата более быстрым и эффективным, предоставляя исследователям возможность избежать скрининга сотен молекул и сосредоточиться на основных соединениях-лидерах. "На стадии PoC (ранней разработки, или скрининга) активно используются возможности искусственного интеллекта при молекулярном докинге. Это позволяет с высокой прогностической значимостью оценить биологическую активность и физико-химические характеристики изучаемых соединений in silico (на стадии компьютерного моделирования - ред.)", - отметил Колесников. "Промомед" специализируется на препаратах, применяемых для борьбы с инфекциями (противовирусные и антибиотики), а также в сфере эндокринологии, неврологии, онкологии, общей терапии. В продуктовом портфеле компании более 250 лекарственных препаратов, 80% которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших. Основная производственная площадка компании - завод "Биохимик" в Саранске.

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технологии, здоровье, общество , саранск, "промомед"