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Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ан-24

Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ан-24 - 24.07.2025, ПРАЙМ

Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ан-24

Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близких погибших в авиакатастрофе в Амурской области. | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T17:26+0300

2025-07-24T17:26+0300

2025-07-24T17:26+0300

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амурская область

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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близких погибших в авиакатастрофе в Амурской области. "Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе", - сказал Путин в начале совещания на тему развития подводного военно-морского флота. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

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амурская область

тында

благовещенск

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россия, общество , амурская область, тында, благовещенск, владимир путин, василий орлов, ск рф, межгосударственный авиационный комитет