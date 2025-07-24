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Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ан-24
Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ан-24 - 24.07.2025, ПРАЙМ
Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ан-24
Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близких погибших в авиакатастрофе в Амурской области. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T17:26+0300
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близких погибших в авиакатастрофе в Амурской области. "Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе", - сказал Путин в начале совещания на тему развития подводного военно-морского флота. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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россия, общество , амурская область, тында, благовещенск, владимир путин, василий орлов, ск рф, межгосударственный авиационный комитет
Происшествия, РОССИЯ, Общество , Амурская область, Тында, Благовещенск, Владимир Путин, Василий Орлов, СК РФ, Межгосударственный авиационный комитет
Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ан-24
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ан-24
СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близких погибших в авиакатастрофе в Амурской области.
"Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе", - сказал Путин в начале совещания на тему развития подводного военно-морского флота.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по миллиону рублей