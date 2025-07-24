https://1prime.ru/20250724/putin-859892107.html

Путин пообещал реализовать планы по созданию современных сил ВМФ

Путин пообещал реализовать планы по созданию современных сил ВМФ - 24.07.2025, ПРАЙМ

Путин пообещал реализовать планы по созданию современных сил ВМФ

Планы по созданию современных сил ВМФ РФ будут обязательно реализованы в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин. | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T16:55+0300

2025-07-24T16:55+0300

2025-07-24T16:56+0300

россия

владимир путин

вооружения

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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - ПРАЙМ. Планы по созданию современных сил ВМФ РФ будут обязательно реализованы в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин. "Всего на российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей. Так, только здесь, на "Севмаше", до 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок", - заявил Путин, выступая на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце "Князь Пожарский" в четверг. По его словам, такая "ритмичная и планомерная работа повысит экономическую стабильность предприятий отрасли и смежников, что крайне важно - будет содействовать привлечению перспективных кадров и дальнейшему развитию высокотехнологичных решений". "Обязательно и в полном объеме реализуем намеченные планы по созданию современного Военно-морского флота, обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20250720/putin-859723540.html

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россия, владимир путин