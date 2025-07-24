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Путин пообещал реализовать планы по созданию современных сил ВМФ - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Путин пообещал реализовать планы по созданию современных сил ВМФ
Путин пообещал реализовать планы по созданию современных сил ВМФ - 24.07.2025, ПРАЙМ
Путин пообещал реализовать планы по созданию современных сил ВМФ
Планы по созданию современных сил ВМФ РФ будут обязательно реализованы в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T16:55+0300
2025-07-24T16:56+0300
россия
владимир путин
вооружения
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - ПРАЙМ. Планы по созданию современных сил ВМФ РФ будут обязательно реализованы в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин. "Всего на российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей. Так, только здесь, на "Севмаше", до 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок", - заявил Путин, выступая на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце "Князь Пожарский" в четверг. По его словам, такая "ритмичная и планомерная работа повысит экономическую стабильность предприятий отрасли и смежников, что крайне важно - будет содействовать привлечению перспективных кадров и дальнейшему развитию высокотехнологичных решений". "Обязательно и в полном объеме реализуем намеченные планы по созданию современного Военно-морского флота, обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений", - сказал Путин.
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин, Вооружения
16:55 24.07.2025 (обновлено: 16:56 24.07.2025)
 
Путин пообещал реализовать планы по созданию современных сил ВМФ

Путин: планы по созданию современных сил ВМФ будут реализованы в полном объеме

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкIV Евразийский экономический форум в Минске
IV Евразийский экономический форум в Минске - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - ПРАЙМ. Планы по созданию современных сил ВМФ РФ будут обязательно реализованы в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Всего на российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей. Так, только здесь, на "Севмаше", до 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок", - заявил Путин, выступая на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце "Князь Пожарский" в четверг.
По его словам, такая "ритмичная и планомерная работа повысит экономическую стабильность предприятий отрасли и смежников, что крайне важно - будет содействовать привлечению перспективных кадров и дальнейшему развитию высокотехнологичных решений". "Обязательно и в полном объеме реализуем намеченные планы по созданию современного Военно-морского флота, обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений", - сказал Путин.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
Путин на следующей неделе займется вопросами развития ВМФ
20 июля, 13:42
 
ВооруженияРОССИЯВладимир Путин
 
 
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