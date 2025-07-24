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Путин рассказал о планах по развитию Военно-морского флота - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Путин рассказал о планах по развитию Военно-морского флота
Путин рассказал о планах по развитию Военно-морского флота - 24.07.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о планах по развитию Военно-морского флота
Владимир Путин в Северодвинске принял участие в торжественной церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский", а также провел совещание | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T17:54+0300
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общество
россия
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владимир путин
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вооружения
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин в Северодвинске принял участие в торжественной церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский", а также провел совещание по развитию подводных сил ВМФ. Ключевые заявления президента — в материале агентства ПРАЙМ.&quot;Подводные силы ВМФ играют ключевую роль в обеспечении суверенитета и безопасности России, защите ее интересов. И вносят весомый вклад в региональную и глобальную стабильность, в сохранение стратегического паритета&quot;.
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общество , россия, рф, владимир путин, вмф россии
Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ВМФ России, Вооружения
17:54 24.07.2025 (обновлено: 18:15 24.07.2025)
 
Путин рассказал о планах по развитию Военно-морского флота

Путин озвучил планы по развитию ВМФ России на церемонии в Северодвинске

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкIV Евразийский экономический форум в Минске
IV Евразийский экономический форум в Минске - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин в Северодвинске принял участие в торжественной церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский", а также провел совещание по развитию подводных сил ВМФ. Ключевые заявления президента — в материале агентства ПРАЙМ.
  • Планы по созданию современных сил ВМФ будут выполнены в полном объеме.
  • На "Севмаше" до 2030 года запланировано строительство шести новых атомных подводных лодок.
  • Ракетоносцы проекта "Борей-А" являются основой морских стратегических ядерных сил России и будут обеспечивать безопасность страны в будущем благодаря возможностям модернизации.
  • В ближайшие годы планируется пополнение морских ядерных сил четырьмя атомными подводными лодками проекта "Борей-А".

"Подводные силы ВМФ играют ключевую роль в обеспечении суверенитета и безопасности России, защите ее интересов. И вносят весомый вклад в региональную и глобальную стабильность, в сохранение стратегического паритета".

IV Евразийский экономический форум в Минске
Владимир Путин
  • Продолжение строительства подлодок проекта "Ясень-М" также имеет большое значение.
  • В ближайшее время запланировано строительство девяти неатомных подводных лодок проекта 677.
  • Морские роботизированные комплексы будут играть значительную роль в будущем ВМФ, и важной задачей является обеспечение лидерства России в этой сфере.
  • Более 70 кораблей находятся на российских верфях на различных стадиях готовности.
  • Систематическая работа по строительству кораблей повысит экономическую стабильность отрасли и смежных предприятий, а также привлечет квалифицированные кадры и будет способствовать развитию высоких технологий.
IV Евразийский экономический форум в Минске - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Путин пообещал реализовать планы по созданию современных сил ВМФ
16:55
 
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