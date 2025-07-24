Путин рассказал о планах по развитию Военно-морского флота
Путин озвучил планы по развитию ВМФ России на церемонии в Северодвинске
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин в Северодвинске принял участие в торжественной церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский", а также провел совещание по развитию подводных сил ВМФ. Ключевые заявления президента — в материале агентства ПРАЙМ.
- Планы по созданию современных сил ВМФ будут выполнены в полном объеме.
- На "Севмаше" до 2030 года запланировано строительство шести новых атомных подводных лодок.
- Ракетоносцы проекта "Борей-А" являются основой морских стратегических ядерных сил России и будут обеспечивать безопасность страны в будущем благодаря возможностям модернизации.
- В ближайшие годы планируется пополнение морских ядерных сил четырьмя атомными подводными лодками проекта "Борей-А".
"Подводные силы ВМФ играют ключевую роль в обеспечении суверенитета и безопасности России, защите ее интересов. И вносят весомый вклад в региональную и глобальную стабильность, в сохранение стратегического паритета".
- Продолжение строительства подлодок проекта "Ясень-М" также имеет большое значение.
- В ближайшее время запланировано строительство девяти неатомных подводных лодок проекта 677.
- Морские роботизированные комплексы будут играть значительную роль в будущем ВМФ, и важной задачей является обеспечение лидерства России в этой сфере.
- Более 70 кораблей находятся на российских верфях на различных стадиях готовности.
- Систематическая работа по строительству кораблей повысит экономическую стабильность отрасли и смежных предприятий, а также привлечет квалифицированные кадры и будет способствовать развитию высоких технологий.