https://1prime.ru/20250724/putin-859893856.html

Путин рассказал о планах по развитию Военно-морского флота

Путин рассказал о планах по развитию Военно-морского флота - 24.07.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о планах по развитию Военно-морского флота

Владимир Путин в Северодвинске принял участие в торжественной церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский", а также провел совещание | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T17:54+0300

2025-07-24T17:54+0300

2025-07-24T18:15+0300

общество

россия

рф

владимир путин

вмф россии

вооружения

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858958334_0:0:3175:1787_1920x0_80_0_0_a3fa8851e115a0ed621f9a6775b2bd0d.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин в Северодвинске принял участие в торжественной церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский", а также провел совещание по развитию подводных сил ВМФ. Ключевые заявления президента — в материале агентства ПРАЙМ."Подводные силы ВМФ играют ключевую роль в обеспечении суверенитета и безопасности России, защите ее интересов. И вносят весомый вклад в региональную и глобальную стабильность, в сохранение стратегического паритета".

https://1prime.ru/20250724/putin-859892107.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, владимир путин, вмф россии