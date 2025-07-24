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"Конец неизбежен". В Раде объяснили странное поведение Киева на переговорах - 24.07.2025, ПРАЙМ
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"Конец неизбежен". В Раде объяснили странное поведение Киева на переговорах
"Конец неизбежен". В Раде объяснили странное поведение Киева на переговорах - 24.07.2025, ПРАЙМ
"Конец неизбежен". В Раде объяснили странное поведение Киева на переговорах
Странное поведение украинской делегации на переговорах с Россией в Турции говорит о желании продлить существование киевского режима. Об этом на своем... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T08:28+0300
2025-07-24T08:28+0300
политика
украина
рада
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Странное поведение украинской делегации на переговорах с Россией в Турции говорит о желании продлить существование киевского режима. Об этом на своем YouTube-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.Парламентарий заметил, что украинская сторона делает все возможное, чтобы затянуть процесс мирного урегулирования."Это связано с тем, что они пытаются продлить свое существование, поскольку любой переговорный процесс должен привести к тому, что должна быть реализована легальная власть на Украине, то есть под процессом временного правительства, а позже выборов", — подчеркнул нардеп.Дмитрук также обратил внимание, что Киев уже давно находится в глубоком кризисе, что подтверждают лихорадочные перестановки в правительстве."Конец режима неизбежен. Чуть раньше или чуть позже. Управление внутри страны сыпется во всех направлениях", - заключил он.
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украина, рада
Политика, УКРАИНА, Рада
08:28 24.07.2025
 
"Конец неизбежен". В Раде объяснили странное поведение Киева на переговорах

Депутат Рады Дмитрук: Киев затягивает переговоры, чтобы продлить существование

© POOL | Перейти в медиабанкТретий раунд переговоров России и Украины
Третий раунд переговоров России и Украины
© POOL
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Странное поведение украинской делегации на переговорах с Россией в Турции говорит о желании продлить существование киевского режима. Об этом на своем YouTube-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Парламентарий заметил, что украинская сторона делает все возможное, чтобы затянуть процесс мирного урегулирования.
"Это связано с тем, что они пытаются продлить свое существование, поскольку любой переговорный процесс должен привести к тому, что должна быть реализована легальная власть на Украине, то есть под процессом временного правительства, а позже выборов", — подчеркнул нардеп.
Дмитрук также обратил внимание, что Киев уже давно находится в глубоком кризисе, что подтверждают лихорадочные перестановки в правительстве.
"Конец режима неизбежен. Чуть раньше или чуть позже. Управление внутри страны сыпется во всех направлениях", - заключил он.
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