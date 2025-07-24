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РФПИ заявил о начале работы Клуба позитивного предпринимательства - 24.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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РФПИ заявил о начале работы Клуба позитивного предпринимательства
РФПИ заявил о начале работы Клуба позитивного предпринимательства - 24.07.2025, ПРАЙМ
РФПИ заявил о начале работы Клуба позитивного предпринимательства
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о создании и начале работы Клуба позитивного предпринимательства на базе Научно-технологического университета... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T09:37+0300
2025-07-24T09:37+0300
экономика
бизнес
россия
кирилл дмитриев
рфпи
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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о создании и начале работы Клуба позитивного предпринимательства на базе Научно-технологического университета "Сириуса", его инициировал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщили РИА Новости в фонде. "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о создании и начале работы Клуба позитивного предпринимательства на базе Научно-технологического университета "Сириус". Клуб позитивного предпринимательства в "Сириусе" был создан совместно с учредителем Университета - образовательным фондом "Талант и успех", - говорится в сообщении. Клуб позитивного предпринимательства в "Сириусе" запущен в рамках проекта по развитию позитивного предпринимательства, отметили в РФПИ. "Его инициатором выступил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев с целью создания экосистемы, где талантливые студенты смогут учиться и воплощать свои предпринимательские амбиции, получать стипендиальную поддержку и развивать в России позитивное предпринимательство - подход в бизнесе, который ориентирован не только на извлечение прибыли, но и на создание ценности для общества и людей", - говорится в сообщении. "Идея создание Клуба позитивного предпринимательства впервые была озвучена в конце прошлого года именно здесь, на встрече с учащимися "Сириуса". Очень приятно, что идея получила живой отклик, ребята активно включились в работу и сегодня, благодаря их работе, Клуб позитивного предпринимательства в "Сириусе", начинает свою работу", - сказал Дмитриев, его слова приводятся в сообщении. Ранее РФПИ и "Талант и успех" создали фонд "Сириус инновации", объем которого составляет 1 миллиард рублей, для инвестиций в проекты выпускников, студентов и сотрудников Научно-технологического университета "Сириус" и резидентов Инновационного научно-технологического центра "Сириус" (ИНТЦ "Сириус"), указывается в сообщении.
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бизнес, россия, кирилл дмитриев, рфпи
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Кирилл Дмитриев, РФПИ
09:37 24.07.2025
 
РФПИ заявил о начале работы Клуба позитивного предпринимательства

РФПИ заявил о начале работы Клуба позитивного предпринимательства в "Сириусе"

© Пресс-служба МИД Венгрии | Перейти в медиабанкЛоготип Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)
Логотип Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)
© Пресс-служба МИД Венгрии
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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о создании и начале работы Клуба позитивного предпринимательства на базе Научно-технологического университета "Сириуса", его инициировал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщили РИА Новости в фонде.
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о создании и начале работы Клуба позитивного предпринимательства на базе Научно-технологического университета "Сириус". Клуб позитивного предпринимательства в "Сириусе" был создан совместно с учредителем Университета - образовательным фондом "Талант и успех", - говорится в сообщении.
Клуб позитивного предпринимательства в "Сириусе" запущен в рамках проекта по развитию позитивного предпринимательства, отметили в РФПИ.
"Его инициатором выступил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев с целью создания экосистемы, где талантливые студенты смогут учиться и воплощать свои предпринимательские амбиции, получать стипендиальную поддержку и развивать в России позитивное предпринимательство - подход в бизнесе, который ориентирован не только на извлечение прибыли, но и на создание ценности для общества и людей", - говорится в сообщении.
"Идея создание Клуба позитивного предпринимательства впервые была озвучена в конце прошлого года именно здесь, на встрече с учащимися "Сириуса". Очень приятно, что идея получила живой отклик, ребята активно включились в работу и сегодня, благодаря их работе, Клуб позитивного предпринимательства в "Сириусе", начинает свою работу", - сказал Дмитриев, его слова приводятся в сообщении.
Ранее РФПИ и "Талант и успех" создали фонд "Сириус инновации", объем которого составляет 1 миллиард рублей, для инвестиций в проекты выпускников, студентов и сотрудников Научно-технологического университета "Сириус" и резидентов Инновационного научно-технологического центра "Сириус" (ИНТЦ "Сириус"), указывается в сообщении.
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