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"Росатом" разработал технологию производства особо чистого вольфрама - 24.07.2025, ПРАЙМ
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"Росатом" разработал технологию производства особо чистого вольфрама
"Росатом" разработал технологию производства особо чистого вольфрама - 24.07.2025, ПРАЙМ
"Росатом" разработал технологию производства особо чистого вольфрама
Ученые "Росатома" разработали технологию изготовления особо чистого гексафторида вольфрама - вещества, важного для микроэлектроники, которое Россия сейчас... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T13:59+0300
2025-07-24T13:59+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Ученые "Росатома" разработали технологию изготовления особо чистого гексафторида вольфрама - вещества, важного для микроэлектроники, которое Россия сейчас поставляет из-за рубежа, сообщила атомная госкорпорация. "Сотрудники Научно-исследовательского института научно-производственного объединения "Луч" (АО "НИИ НПО "Луч", Подольск, входит в научный дивизион "Росатома") разработали технологию и аппаратурно-технологическую схему изготовления особо чистого гексафторида вольфрама. В период с 2023 по 2024 год работа проводилась в рамках государственного контракта с Минпромторгом России. Создание нового участка для производства гексафторида вольфрама в России направлено на импортозамещение, достижение технологической независимости (пока страна не может обходиться без зарубежных поставок этого важного химического вещества)", - говорится в сообщении. Особо чистый гексафторид вольфрама используется в микроэлектронике, например, при производстве полупроводников для осаждения металлического слоя вольфрама из газовой фазы. Этот слой отличается высокой химической и термостабильностью, низким сопротивлением и служит защитой для плат и схем. Также гексафторид вольфрама применяется для получения покрытий и изделий из высокочистого вольфрама методами газофазной металлургии (водородное восстановление, химические транспортные реакции). Сейчас идут работы по проектированию первого в России производственного участка по выпуску особо чистого гексафторида вольфрама. Он будет включать полную цепочку технологического и аналитического оборудования для производства этого вещества, отмечает "Росатом".
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технологии, россия, росатом, минпромторг
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Росатом, Минпромторг
13:59 24.07.2025
 
"Росатом" разработал технологию производства особо чистого вольфрама

"Росатом" разработал технологию изготовления особо чистого гексафторида вольфрама

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРосатом на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022"
Росатом на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Ученые "Росатома" разработали технологию изготовления особо чистого гексафторида вольфрама - вещества, важного для микроэлектроники, которое Россия сейчас поставляет из-за рубежа, сообщила атомная госкорпорация.
"Сотрудники Научно-исследовательского института научно-производственного объединения "Луч" (АО "НИИ НПО "Луч", Подольск, входит в научный дивизион "Росатома") разработали технологию и аппаратурно-технологическую схему изготовления особо чистого гексафторида вольфрама. В период с 2023 по 2024 год работа проводилась в рамках государственного контракта с Минпромторгом России. Создание нового участка для производства гексафторида вольфрама в России направлено на импортозамещение, достижение технологической независимости (пока страна не может обходиться без зарубежных поставок этого важного химического вещества)", - говорится в сообщении.
Особо чистый гексафторид вольфрама используется в микроэлектронике, например, при производстве полупроводников для осаждения металлического слоя вольфрама из газовой фазы. Этот слой отличается высокой химической и термостабильностью, низким сопротивлением и служит защитой для плат и схем. Также гексафторид вольфрама применяется для получения покрытий и изделий из высокочистого вольфрама методами газофазной металлургии (водородное восстановление, химические транспортные реакции).
Сейчас идут работы по проектированию первого в России производственного участка по выпуску особо чистого гексафторида вольфрама. Он будет включать полную цепочку технологического и аналитического оборудования для производства этого вещества, отмечает "Росатом".
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
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