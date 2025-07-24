https://1prime.ru/20250724/rossija-859851582.html

В России с сентября вырастут пошлины за выдачу водительских прав

В России с сентября вырастут пошлины за выдачу водительских прав - 24.07.2025, ПРАЙМ

В России с сентября вырастут пошлины за выдачу водительских прав

Пошлины за выдачу водительских прав в России с 1 сентября вырастут в два раза, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика",... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T03:10+0300

2025-07-24T03:10+0300

2025-07-24T03:10+0300

бизнес

россия

экономика

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859851582.jpg?1753315838

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Пошлины за выдачу водительских прав в России с 1 сентября вырастут в два раза, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. Госдума ранее во втором и третьем чтении приняла закон, который с сентября этого года вводит новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов и повышает ряд действующих пошлин на них. "С 1 сентября пошлины за выдачу национального водительского удостоверения вырастут в два раза: до 4 тысяч рублей за пластиковую карту и до 6 тысяч рублей за удостоверение нового образца", - рассказал Шкуматов агентству. Эксперт отметил, что размер госпошлины за выдачу водительского удостоверения не пересматривался с 2015 года. "За прошедшее десятилетие она оставалась на прежнем уровне, несмотря на то, что официальная инфляция за это время превысила 100%. По сути, услуга сегодня предоставляется автомобилистам по цене существенно ниже её реальной себестоимости. С тех пор как был установлен действующий тариф, практически все сферы жизни подорожали. Поэтому текущее повышение следует рассматривать как необходимую меру по приведению пошлины в соответствие с накопленным инфляционным уровнем", - объяснил Шкуматов. По мнению эксперта, главный мотив повышения размера пошлины заключается в актуализации расценок. Он подчеркнул, что необходимо учитывать нынешний высокий уровень предоставляемого ГИБДД сервиса, который получают водители. "В отличие от прежних лет, когда получение водительских прав могло занять целый день, а то и два дня, и сопровождалось длинными очередями, сейчас процедура стала значительно быстрее и удобнее. Тем не менее, обеспечение этого комфорта требует ресурсов: кадровых, технических, организационных", - обратил внимание Шкуматов. Эксперт напомнил, водительские права россиян нужно обновлять раз в 10 лет. "То есть, даже с учётом изменений, общая финансовая нагрузка на автовладельцев остаётся минимальной", - заключил Шкуматов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, госдума