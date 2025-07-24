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Россия вдвое нарастила экспорт свинины в Грузию
Россия вдвое нарастила экспорт свинины в Грузию - 24.07.2025, ПРАЙМ
Россия вдвое нарастила экспорт свинины в Грузию
Россия в июне вдвое нарастила экспорт свинины в Грузию - до максимума с ноября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T04:16+0300
2025-07-24T04:16+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Россия в июне вдвое нарастила экспорт свинины в Грузию - до максимума с ноября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы.
Так, в начале лета российские компании продали на грузинский рынок свинины на 2,4 миллиона долларов против 1,2 миллиона долларов. Это стало вторым результатом за последние годы - больше было только в ноябре, когда экспорт составил 2,7 миллиона долларов.
Грузия за первое полугодие текущего года импортировала из России свинины на 7,8 миллиона долларов, что в 32 раза больше уровня годом ранее.
Россия была вторым основным поставщиком свинины в Грузию, уступая только Бразилии. Та, в свою очередь, сократила экспорт на четверть - до 18,7 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Казахстан с 842,3 тысячи долларов, хотя еще в прошлом году поставок не было.
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бизнес, грузия, бразилия, казахстан
Экономика, Энергетика, Бизнес, ГРУЗИЯ, БРАЗИЛИЯ, КАЗАХСТАН
Россия вдвое нарастила экспорт свинины в Грузию
Россия в июне вдвое нарастила экспорт свинины в Грузию
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Россия в июне вдвое нарастила экспорт свинины в Грузию - до максимума с ноября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы.
Так, в начале лета российские компании продали на грузинский рынок свинины на 2,4 миллиона долларов против 1,2 миллиона долларов. Это стало вторым результатом за последние годы - больше было только в ноябре, когда экспорт составил 2,7 миллиона долларов.
Грузия за первое полугодие текущего года импортировала из России свинины на 7,8 миллиона долларов, что в 32 раза больше уровня годом ранее.
Россия была вторым основным поставщиком свинины в Грузию, уступая только Бразилии. Та, в свою очередь, сократила экспорт на четверть - до 18,7 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Казахстан с 842,3 тысячи долларов, хотя еще в прошлом году поставок не было.