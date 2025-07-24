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Владельцы домашних животных в России стали чаще путешествовать с животными

Владельцы домашних животных в России стали чаще путешествовать с животными - 24.07.2025, ПРАЙМ

Владельцы домашних животных в России стали чаще путешествовать с животными

Владельцы домашних животных в России все чаще выбирают путешествия со своими питомцами: в июне они на 58% чаще, чем год назад, бронировали квартиры, в которых... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T05:47+0300

2025-07-24T05:47+0300

2025-07-24T05:47+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Владельцы домашних животных в России все чаще выбирают путешествия со своими питомцами: в июне они на 58% чаще, чем год назад, бронировали квартиры, в которых можно поселиться с четвероногим другом, говорится в исследовании "Авито Путешествий", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "С 2024 года процент арендаторов, ищущих объявления "можно с животными", держится на уровне 30%. При этом количество бронирований квартир с допуском животных в июне увеличилось на 58%, а загородных домов - на впечатляющие 114%, что говорит о формировании устойчивого тренда на pet-friendly путешествия в России", - говорится в исследовании. Такой стабильный спрос показывает, что владельцы домашних животных все чаще выбирают путешествия со своими питомцами и ожидают соответствующего уровня сервиса от арендодателей, отметили аналитики. По данным "Авито Путешествий", арендодатели со своей стороны также увеличивают число предложений посуточной аренды жилья, где разрешено проживание с животными. В июне предложение таких квартир увеличилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а загородных домов - на 28%. Количество предложений жилья с фильтром "можно с животными" за год выросло в среднем на 30%. Самыми популярными направлениями по числу бронирований квартир посуточно среди путешественников с четвероногими стали Ленинградская область, Краснодарский край и Московская область. "Доли этих субъектов России от всех бронирований по стране составляют 14%, 13% и 8% соответственно", - сообщили в сервисе. В топ также вошли Татарстан, Ростовская и Волгоградская области. "Сложнее найти квартиру в посуточную аренду владельцам животных, которые едут в Воронежскую и Нижегородскую области (4%), а также в Крым и Новосибирскую область (3%)", - сказано в исследовании. В сегменте аренды загородных домов в топ направлений по количеству бронирований жилья, где разрешено проживание с животными, вошли Карелия (15% от всего объема бронирований), Краснодарский край (12,5%) и Ленинградская область (7%). Четвертую строчку разделили Московская область, Республика Алтай и Крым (5%). "В среднем по России в июне 2025 года стоимость проживания в квартире, в которую можно заселиться с четвероногим другом, составляла 4700 рублей в сутки, в загородном доме — 9400 рублей в сутки. В основном отдыхающие с питомцами арендовали жилье на трое суток, а заселялись вчетвером", - добавили в сервисе.

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бизнес, туризм, общество , ленинградская область, краснодарский край, московская область