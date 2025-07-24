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Россия в I полугодии увеличила импорт лапши из Китая и Южной Кореи
Россия в I полугодии увеличила импорт лапши из Китая и Южной Кореи - 24.07.2025, ПРАЙМ
Россия в I полугодии увеличила импорт лапши из Китая и Южной Кореи
Россия в первом полугодии увеличила импорт лапши из Китая и Южной Кореи до исторического максимума - совокупно на 43,6 миллиона долларов, следует из данных... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T06:18+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии увеличила импорт лапши из Китая и Южной Кореи до исторического максимума - совокупно на 43,6 миллиона долларов, следует из данных национальных статслужб.
Так, российские компании в январе-июне приобрели китайской лапши на рекордные 23,6 миллиона долларов - в 1,4 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Одновременно импорт лапши из Южной Кореи подскочил в 1,6 раза и составил максимальные за все время 20 миллионов долларов.
Россия в этом году была в числе крупнейших покупателей лапши у этих стран - десятой для Китая и 13-й для Южной Кореи. При этом главными любителями китайской продукции были Гонконг (95,5 миллиона долларов), США (84 миллиона долларов) и Южная Корея (58 миллионов долларов), а южнокорейской - США (182 миллиона долларов), Китай (170 миллионов) и Нидерланды (52,5 миллиона).
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бизнес, россия, южная корея, китай, сша
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КИТАЙ, США
Россия в I полугодии увеличила импорт лапши из Китая и Южной Кореи
Россия увеличила импорт лапши из Китая и Южной Кореи до исторического максимума
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии увеличила импорт лапши из Китая и Южной Кореи до исторического максимума - совокупно на 43,6 миллиона долларов, следует из данных национальных статслужб.
Так, российские компании в январе-июне приобрели китайской лапши на рекордные 23,6 миллиона долларов - в 1,4 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Одновременно импорт лапши из Южной Кореи подскочил в 1,6 раза и составил максимальные за все время 20 миллионов долларов.
Россия в этом году была в числе крупнейших покупателей лапши у этих стран - десятой для Китая и 13-й для Южной Кореи. При этом главными любителями китайской продукции были Гонконг (95,5 миллиона долларов), США (84 миллиона долларов) и Южная Корея (58 миллионов долларов), а южнокорейской - США (182 миллиона долларов), Китай (170 миллионов) и Нидерланды (52,5 миллиона).