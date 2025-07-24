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"Вашингтон бьет тревогу". В Китае ждут от Путина опасные для США подарки

"Вашингтон бьет тревогу". В Китае ждут от Путина опасные для США подарки - 24.07.2025, ПРАЙМ

"Вашингтон бьет тревогу". В Китае ждут от Путина опасные для США подарки

Российская Федерация может преподнести Китаю весьма ценные и при этом болезненные для Соединенных Штатов и Европы подарки - образцы захваченной в ходе... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T23:01+0300

2025-07-24T23:01+0300

2025-07-24T23:31+0300

вооружения

россия

китай

военная техника

сша

евросоюз

великобритания

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российская Федерация может преподнести Китаю весьма ценные и при этом болезненные для Соединенных Штатов и Европы подарки - образцы захваченной в ходе спецоперации военной техники, которую Запад поставлял Украине. Об этом рассказывается в публикации китайского издания NetEase.Среди возможных образцов в статье называются различные виды вооружений, в частности, англо-французские малозаметные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и компоненты американского ЗРК Patriot."Как только беспрецедентный государственный подарок (президента РФ Владимира — прим. ред.) Путина будет передан Китаю, Соединенные Штаты пожалеют об этом", - предвещают авторы статьи. По их словам, вашингтонские чиновники сейчас бьют по этому поводу тревогу, ведь эти российские подарки "могут привести к стратегическому дисбалансу".Вместе с тем в материале подчеркивается, что дарственный жест Российской Федерации в значительной степени укрепит стратегическое партнерство Москвы и Пекина и одновременно создаст дополнительные риски для стран-членов Североатлантического альянса. Ведь передача трофейной техники и последующая работа с ней китайских специалистов может привести к раскрытию критически важных для Запада технологических деталей, отмечают авторы статьи.

https://1prime.ru/20250716/tramp--859537057.html

китай

сша

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россия, китай, военная техника, сша, евросоюз, великобритания