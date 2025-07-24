Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РСТ назвал самые востребованные направления для отдыха россиян зимой - 24.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250724/rst--859879339.html
РСТ назвал самые востребованные направления для отдыха россиян зимой
РСТ назвал самые востребованные направления для отдыха россиян зимой - 24.07.2025, ПРАЙМ
РСТ назвал самые востребованные направления для отдыха россиян зимой
Наиболее востребованными направлениями для отдыха у россиян зимой станут Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Египет, в то же время стоимость туров в Таиланд и Вьетнам может... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T13:13+0300
2025-07-24T13:13+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
таиланд
вьетнам
оаэ
российский союз туриндустрии
air arabia
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859879122_0:92:2003:1219_1920x0_80_0_0_a31fe7ce351625a750c276f9fa22e8e1.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Наиболее востребованными направлениями для отдыха у россиян зимой станут Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Египет, в то же время стоимость туров в Таиланд и Вьетнам может снизиться из-за значительного количества полетных программ у туроператоров, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Самыми популярными направлениями отдыха россиян в зимнем сезоне 2025/2026 станут Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Египет. При этом цены на туры в Таиланд и Вьетнам могут снизиться за счет большого количества полетных программ у туроператоров", - сообщил глава туроператора Space Travel Артур Мурадян, слова которого приводятся в сообщении РСТ. Он добавил, что номерная емкость стран региона позволяет игрокам, напрямую работающим с отелями и принимающими компаниями, давать привлекательные цены на турпакеты, сопоставимые с ценами пакетов на чартерной перевозке. "Многие семьи с детьми готовы лететь на отдых в Азию не прямым рейсом, а со стыковкой. Один из таких маршрутов – рейс Air Arabia из Москва на Пхукет через Шарджу - этой зимой пользовался высоким спросом, поскольку выходило на 30% дешевле", - приводят в союзе слова Мурадяна. Также отмечается, что в настоящее время россияне уже бронируют туры в Таиланд, Вьетнам и Индонезию на ноябрь-декабрь.
https://1prime.ru/20250724/tailand-859864068.html
таиланд
вьетнам
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859879122_128:0:1875:1310_1920x0_80_0_0_d6f445638d4b6c630252d2d7dffd75b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, таиланд, вьетнам, оаэ, российский союз туриндустрии, air arabia
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТАИЛАНД, ВЬЕТНАМ, ОАЭ, Российский союз туриндустрии, Air Arabia
13:13 24.07.2025
 
РСТ назвал самые востребованные направления для отдыха россиян зимой

РСТ назвал Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Египет самыми популярными направлениями для отдыха зимой

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПляж "Найтон" на острове Пхукет в Таиланде
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Наиболее востребованными направлениями для отдыха у россиян зимой станут Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Египет, в то же время стоимость туров в Таиланд и Вьетнам может снизиться из-за значительного количества полетных программ у туроператоров, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Самыми популярными направлениями отдыха россиян в зимнем сезоне 2025/2026 станут Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Египет. При этом цены на туры в Таиланд и Вьетнам могут снизиться за счет большого количества полетных программ у туроператоров", - сообщил глава туроператора Space Travel Артур Мурадян, слова которого приводятся в сообщении РСТ.
Он добавил, что номерная емкость стран региона позволяет игрокам, напрямую работающим с отелями и принимающими компаниями, давать привлекательные цены на турпакеты, сопоставимые с ценами пакетов на чартерной перевозке.
"Многие семьи с детьми готовы лететь на отдых в Азию не прямым рейсом, а со стыковкой. Один из таких маршрутов – рейс Air Arabia из Москва на Пхукет через Шарджу - этой зимой пользовался высоким спросом, поскольку выходило на 30% дешевле", - приводят в союзе слова Мурадяна.
Также отмечается, что в настоящее время россияне уже бронируют туры в Таиланд, Вьетнам и Индонезию на ноябрь-декабрь.
Таиланд, Бангкок - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Туристы из России в Таиланде находятся в полной безопасности, заявили в РСТ
09:46
 
ЭкономикаТуризмБизнесРОССИЯТАИЛАНДВЬЕТНАМОАЭРоссийский союз туриндустрииAir Arabia
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала