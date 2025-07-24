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РСТ назвал самые востребованные направления для отдыха россиян зимой

РСТ назвал самые востребованные направления для отдыха россиян зимой - 24.07.2025, ПРАЙМ

РСТ назвал самые востребованные направления для отдыха россиян зимой

Наиболее востребованными направлениями для отдыха у россиян зимой станут Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Египет, в то же время стоимость туров в Таиланд и Вьетнам может... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T13:13+0300

2025-07-24T13:13+0300

2025-07-24T13:13+0300

экономика

туризм

бизнес

россия

таиланд

вьетнам

оаэ

российский союз туриндустрии

air arabia

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Наиболее востребованными направлениями для отдыха у россиян зимой станут Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Египет, в то же время стоимость туров в Таиланд и Вьетнам может снизиться из-за значительного количества полетных программ у туроператоров, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Самыми популярными направлениями отдыха россиян в зимнем сезоне 2025/2026 станут Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Египет. При этом цены на туры в Таиланд и Вьетнам могут снизиться за счет большого количества полетных программ у туроператоров", - сообщил глава туроператора Space Travel Артур Мурадян, слова которого приводятся в сообщении РСТ. Он добавил, что номерная емкость стран региона позволяет игрокам, напрямую работающим с отелями и принимающими компаниями, давать привлекательные цены на турпакеты, сопоставимые с ценами пакетов на чартерной перевозке. "Многие семьи с детьми готовы лететь на отдых в Азию не прямым рейсом, а со стыковкой. Один из таких маршрутов – рейс Air Arabia из Москва на Пхукет через Шарджу - этой зимой пользовался высоким спросом, поскольку выходило на 30% дешевле", - приводят в союзе слова Мурадяна. Также отмечается, что в настоящее время россияне уже бронируют туры в Таиланд, Вьетнам и Индонезию на ноябрь-декабрь.

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таиланд

вьетнам

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туризм, бизнес, россия, таиланд, вьетнам, оаэ, российский союз туриндустрии, air arabia