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РСТ назвал самые востребованные направления для отдыха россиян зимой
РСТ назвал самые востребованные направления для отдыха россиян зимой - 24.07.2025, ПРАЙМ
РСТ назвал самые востребованные направления для отдыха россиян зимой
Наиболее востребованными направлениями для отдыха у россиян зимой станут Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Египет, в то же время стоимость туров в Таиланд и Вьетнам может... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T13:13+0300
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российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Наиболее востребованными направлениями для отдыха у россиян зимой станут Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Египет, в то же время стоимость туров в Таиланд и Вьетнам может снизиться из-за значительного количества полетных программ у туроператоров, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Самыми популярными направлениями отдыха россиян в зимнем сезоне 2025/2026 станут Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Египет. При этом цены на туры в Таиланд и Вьетнам могут снизиться за счет большого количества полетных программ у туроператоров", - сообщил глава туроператора Space Travel Артур Мурадян, слова которого приводятся в сообщении РСТ. Он добавил, что номерная емкость стран региона позволяет игрокам, напрямую работающим с отелями и принимающими компаниями, давать привлекательные цены на турпакеты, сопоставимые с ценами пакетов на чартерной перевозке. "Многие семьи с детьми готовы лететь на отдых в Азию не прямым рейсом, а со стыковкой. Один из таких маршрутов – рейс Air Arabia из Москва на Пхукет через Шарджу - этой зимой пользовался высоким спросом, поскольку выходило на 30% дешевле", - приводят в союзе слова Мурадяна. Также отмечается, что в настоящее время россияне уже бронируют туры в Таиланд, Вьетнам и Индонезию на ноябрь-декабрь.
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туризм, бизнес, россия, таиланд, вьетнам, оаэ, российский союз туриндустрии, air arabia
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТАИЛАНД, ВЬЕТНАМ, ОАЭ, Российский союз туриндустрии, Air Arabia
РСТ назвал самые востребованные направления для отдыха россиян зимой
РСТ назвал Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Египет самыми популярными направлениями для отдыха зимой
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Наиболее востребованными направлениями для отдыха у россиян зимой станут Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Египет, в то же время стоимость туров в Таиланд и Вьетнам может снизиться из-за значительного количества полетных программ у туроператоров, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Самыми популярными направлениями отдыха россиян в зимнем сезоне 2025/2026 станут Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Египет. При этом цены на туры в Таиланд и Вьетнам могут снизиться за счет большого количества полетных программ у туроператоров", - сообщил глава туроператора Space Travel Артур Мурадян, слова которого приводятся в сообщении РСТ.
Он добавил, что номерная емкость стран региона позволяет игрокам, напрямую работающим с отелями и принимающими компаниями, давать привлекательные цены на турпакеты, сопоставимые с ценами пакетов на чартерной перевозке.
"Многие семьи с детьми готовы лететь на отдых в Азию не прямым рейсом, а со стыковкой. Один из таких маршрутов – рейс Air Arabia из Москва на Пхукет через Шарджу - этой зимой пользовался высоким спросом, поскольку выходило на 30% дешевле", - приводят в союзе слова Мурадяна.
Также отмечается, что в настоящее время россияне уже бронируют туры в Таиланд, Вьетнам и Индонезию на ноябрь-декабрь.
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