https://1prime.ru/20250724/rusgidro-859856196.html
"Русгидро" в I полугодии уменьшило выработку электроэнергии на 6,2%
"Русгидро" в I полугодии уменьшило выработку электроэнергии на 6,2% - 24.07.2025, ПРАЙМ
"Русгидро" в I полугодии уменьшило выработку электроэнергии на 6,2%
Группа "Русгидро" в первом полугодии 2025 года снизила выработку электроэнергии с учетом Богучанской ГЭС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T08:20+0300
2025-07-24T08:20+0300
2025-07-24T08:20+0300
энергетика
русгидро
гэс
https://cdnn.1prime.ru/img/83078/90/830789014_0:206:3274:2048_1920x0_80_0_0_3693aa0ee7365213e429bb8cf81c07a5.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Группа "Русгидро" в первом полугодии 2025 года снизила выработку электроэнергии с учетом Богучанской ГЭС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 71,9 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. "Производственные показатели Группы РусГидро по результатам 1 полугодия 2025 года находятся на уровне, близком к среднемноголетним значениям. Общая выработка электроэнергии Группы с учетом Богучанской ГЭС составила 71,9 миллиарда кВт.ч (-6,2% г/г), из них ГЭС и ГАЭС – 56,1 миллиарда кВт.ч (-6,9%), тепловые станции – 15,6 миллиарда кВт.ч (-3,3%)", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250722/rusgidro-859783003.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83078/90/830789014_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_5414305027fc143e9b36fb39e63bfb0e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русгидро, гэс
Энергетика, Русгидро, ГЭС
"Русгидро" в I полугодии уменьшило выработку электроэнергии на 6,2%
Русгидро в I полугодии снизила выработку электроэнергии с учетом Богучанской ГЭС на 6,2%
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Группа "Русгидро" в первом полугодии 2025 года снизила выработку электроэнергии с учетом Богучанской ГЭС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 71,9 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.
"Производственные показатели Группы РусГидро по результатам 1 полугодия 2025 года находятся на уровне, близком к среднемноголетним значениям. Общая выработка электроэнергии Группы с учетом Богучанской ГЭС составила 71,9 миллиарда кВт.ч (-6,2% г/г), из них ГЭС и ГАЭС – 56,1 миллиарда кВт.ч (-6,9%), тепловые станции – 15,6 миллиарда кВт.ч (-3,3%)", - говорится в сообщении.
"Русгидро" ввело в эксплуатацию самую крупную в Чечне ГЭС