https://1prime.ru/20250724/rusgidro-859856196.html

"Русгидро" в I полугодии уменьшило выработку электроэнергии на 6,2%

"Русгидро" в I полугодии уменьшило выработку электроэнергии на 6,2% - 24.07.2025, ПРАЙМ

"Русгидро" в I полугодии уменьшило выработку электроэнергии на 6,2%

Группа "Русгидро" в первом полугодии 2025 года снизила выработку электроэнергии с учетом Богучанской ГЭС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T08:20+0300

2025-07-24T08:20+0300

2025-07-24T08:20+0300

энергетика

русгидро

гэс

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Группа "Русгидро" в первом полугодии 2025 года снизила выработку электроэнергии с учетом Богучанской ГЭС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 71,9 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. "Производственные показатели Группы РусГидро по результатам 1 полугодия 2025 года находятся на уровне, близком к среднемноголетним значениям. Общая выработка электроэнергии Группы с учетом Богучанской ГЭС составила 71,9 миллиарда кВт.ч (-6,2% г/г), из них ГЭС и ГАЭС – 56,1 миллиарда кВт.ч (-6,9%), тепловые станции – 15,6 миллиарда кВт.ч (-3,3%)", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250722/rusgidro-859783003.html

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русгидро, гэс