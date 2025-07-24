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"Русгидро" в I полугодии уменьшило выработку электроэнергии на 6,2% - 24.07.2025, ПРАЙМ
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"Русгидро" в I полугодии уменьшило выработку электроэнергии на 6,2%
"Русгидро" в I полугодии уменьшило выработку электроэнергии на 6,2% - 24.07.2025, ПРАЙМ
"Русгидро" в I полугодии уменьшило выработку электроэнергии на 6,2%
Группа "Русгидро" в первом полугодии 2025 года снизила выработку электроэнергии с учетом Богучанской ГЭС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T08:20+0300
2025-07-24T08:20+0300
энергетика
русгидро
гэс
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Группа "Русгидро" в первом полугодии 2025 года снизила выработку электроэнергии с учетом Богучанской ГЭС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 71,9 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. "Производственные показатели Группы РусГидро по результатам 1 полугодия 2025 года находятся на уровне, близком к среднемноголетним значениям. Общая выработка электроэнергии Группы с учетом Богучанской ГЭС составила 71,9 миллиарда кВт.ч (-6,2% г/г), из них ГЭС и ГАЭС – 56,1 миллиарда кВт.ч (-6,9%), тепловые станции – 15,6 миллиарда кВт.ч (-3,3%)", - говорится в сообщении.
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русгидро, гэс
Энергетика, Русгидро, ГЭС
08:20 24.07.2025
 
"Русгидро" в I полугодии уменьшило выработку электроэнергии на 6,2%

Русгидро в I полугодии снизила выработку электроэнергии с учетом Богучанской ГЭС на 6,2%

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Русгидро"
Стенд компании Русгидро - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Группа "Русгидро" в первом полугодии 2025 года снизила выработку электроэнергии с учетом Богучанской ГЭС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 71,9 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.
"Производственные показатели Группы РусГидро по результатам 1 полугодия 2025 года находятся на уровне, близком к среднемноголетним значениям. Общая выработка электроэнергии Группы с учетом Богучанской ГЭС составила 71,9 миллиарда кВт.ч (-6,2% г/г), из них ГЭС и ГАЭС – 56,1 миллиарда кВт.ч (-6,9%), тепловые станции – 15,6 миллиарда кВт.ч (-3,3%)", - говорится в сообщении.
Стенд компании Русгидро - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
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