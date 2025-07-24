https://1prime.ru/20250724/rynok--859879506.html

Российский рынок акций умеренно снижается

Российский рынок акций умеренно снижается - 24.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно снижается

Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга торгуется в умеренном минусе, но удерживается выше круглого уровня 2800 пунктов по основному индексу, | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T13:14+0300

2025-07-24T13:14+0300

2025-07-24T13:14+0300

экономика

рынок

торги

акции

богдан зварич

алексей антонов

мосбиржа

ммк

югк

https://cdnn.1prime.ru/img/84106/34/841063447_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_7224be7c7cc89afb5353bc537f0cba91.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга торгуется в умеренном минусе, но удерживается выше круглого уровня 2800 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.56 мск снижается на 0,53% относительно предыдущего закрытия, до 2826,02 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,71%, до 1176,67 пункта. Его более сильное падение объясняется ростом курса юаня на 13 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,07 рубля. В частности, сильно дешевеют бумаги ММК (-2,6%), ЮГК (-1,7%), НЛМК (-1,4%), ПИКа (-1,4%). Дорожают бумаги "Татнефти" (+0,7%), "Астры" (+1,2%), "Норникеля" (+0,6%). Основным фактор для рынка остается пятничное заседание Центробанка, на котором будет установлена величина ключевой ставки, рассуждает Богдан Зварич из ПСБ. "На наш взгляд, инвесторы при формировании портфелей уже могли в значительной степени учесть возможность снижения ставки на 2 процентных пункта. В результате сегодня они могут занять выжидательную позицию, что будет способствовать стабилизации рынка на текущих уровнях", - добавляет он. Рынок при этом не отреагировал на данные среды о замедление инфляции, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Впрочем, замедление инфляции также вполне предсказуемо: новый урожай и сезон отпусков, когда население не столь активно приобретает товары", - заключает он.

https://1prime.ru/20250723/aktsii-859843951.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, богдан зварич, алексей антонов, мосбиржа, ммк, югк