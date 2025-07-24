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Российский рынок акций снижается после четырех сессий роста
Российский рынок акций снижается после четырех сессий роста - 24.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается после четырех сессий роста
Российский рынок акций в четверг снижается после четырех сессий роста, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T17:25+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в четверг снижается после четырех сессий роста, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 17.18 мск снижался на 0,9%, до 2815,5 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,73%, до 1176,39 пункта. Российский рынок акций в основную сессию четверга торгуется в минусе, корректируясь после четырех сессий роста. Индекс Мосбиржи при этом пока остается выше уровня 2800 пунктов. "В Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Отсутствие явного прогресса в урегулировании конфликта обусловило умеренно сдержанную реакцию участников рынка. Инвесторы также занимают выжидательную позицию в преддверии предстоящего заседания Банка России", - комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам". Из отдельных бумаг в особенности дешевеют ММК (-2,9%), "Алроса" (-2,6%), "Фосагро" (-2,2%), "Яндекс" (-1,8%). Дорожают бумаги "Новатэка" (+0,8%), "Астры" (+1,7%), "Норникеля" (+0,5%), "Позитива" (+0,7%). Индекс Мосбиржи умеренно корректируется, но пока удерживается выше уровня 2800 пунктов, говорит Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "К завершению основной торговой сессии четверга индекс Мосбиржи сможет удержаться выше отметки 2800 пунктов и сохранит динамику в диапазоне 2800-2840 пунктов", - ожидает он. В краткосрочной перспективе сильного влияния решения ЦБ РФ о дальнейшей величине ключевой ставки на рынок акций не ожидается, считает Михаил Пустовалов из Skyfort Capital. "Однако к концу года, при реализации нашего базового сценария и создании условий для снижения ставки до 15% и ниже, инвестиционный климат существенно улучшится, что несомненно скажется на оценке всего рынка. По мере смягчения политики ЦБ капиталы постепенно станут перетекать в более рисковые активы, в том числе в акции", - рассчитывает он.
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рынок, торги, стамбул, украина, рф, мосбиржа, финам, банк россии
Экономика, Рынок, Торги, Стамбул, УКРАИНА, РФ, Мосбиржа, Финам, Банк России
Российский рынок акций снижается после четырех сессий роста
Российский рынок акций снижается, но пока выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в четверг снижается после четырех сессий роста, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 17.18 мск снижался на 0,9%, до 2815,5 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,73%, до 1176,39 пункта.
Российский рынок акций в основную сессию четверга торгуется в минусе, корректируясь после четырех сессий роста. Индекс Мосбиржи при этом пока остается выше уровня 2800 пунктов.
"В Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Отсутствие явного прогресса в урегулировании конфликта обусловило умеренно сдержанную реакцию участников рынка. Инвесторы также занимают выжидательную позицию в преддверии предстоящего заседания Банка России", - комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам".
Из отдельных бумаг в особенности дешевеют ММК (-2,9%), "Алроса" (-2,6%), "Фосагро" (-2,2%), "Яндекс" (-1,8%). Дорожают бумаги "Новатэка" (+0,8%), "Астры" (+1,7%), "Норникеля" (+0,5%), "Позитива" (+0,7%).
Индекс Мосбиржи умеренно корректируется, но пока удерживается выше уровня 2800 пунктов, говорит Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "К завершению основной торговой сессии четверга индекс Мосбиржи сможет удержаться выше отметки 2800 пунктов и сохранит динамику в диапазоне 2800-2840 пунктов", - ожидает он.
В краткосрочной перспективе сильного влияния решения ЦБ РФ о дальнейшей величине ключевой ставки на рынок акций не ожидается, считает Михаил Пустовалов из Skyfort Capital.
"Однако к концу года, при реализации нашего базового сценария и создании условий для снижения ставки до 15% и ниже, инвестиционный климат существенно улучшится, что несомненно скажется на оценке всего рынка. По мере смягчения политики ЦБ капиталы постепенно станут перетекать в более рисковые активы, в том числе в акции", - рассчитывает он.
Российский рынок акций завершил основную сессию ростом