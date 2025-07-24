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Российский рынок акций снижается после четырех сессий роста

Российский рынок акций снижается после четырех сессий роста - 24.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается после четырех сессий роста

Российский рынок акций в четверг снижается после четырех сессий роста, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T17:25+0300

2025-07-24T17:25+0300

2025-07-24T17:25+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в четверг снижается после четырех сессий роста, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 17.18 мск снижался на 0,9%, до 2815,5 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,73%, до 1176,39 пункта. Российский рынок акций в основную сессию четверга торгуется в минусе, корректируясь после четырех сессий роста. Индекс Мосбиржи при этом пока остается выше уровня 2800 пунктов. "В Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Отсутствие явного прогресса в урегулировании конфликта обусловило умеренно сдержанную реакцию участников рынка. Инвесторы также занимают выжидательную позицию в преддверии предстоящего заседания Банка России", - комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам". Из отдельных бумаг в особенности дешевеют ММК (-2,9%), "Алроса" (-2,6%), "Фосагро" (-2,2%), "Яндекс" (-1,8%). Дорожают бумаги "Новатэка" (+0,8%), "Астры" (+1,7%), "Норникеля" (+0,5%), "Позитива" (+0,7%). Индекс Мосбиржи умеренно корректируется, но пока удерживается выше уровня 2800 пунктов, говорит Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "К завершению основной торговой сессии четверга индекс Мосбиржи сможет удержаться выше отметки 2800 пунктов и сохранит динамику в диапазоне 2800-2840 пунктов", - ожидает он. В краткосрочной перспективе сильного влияния решения ЦБ РФ о дальнейшей величине ключевой ставки на рынок акций не ожидается, считает Михаил Пустовалов из Skyfort Capital. "Однако к концу года, при реализации нашего базового сценария и создании условий для снижения ставки до 15% и ниже, инвестиционный климат существенно улучшится, что несомненно скажется на оценке всего рынка. По мере смягчения политики ЦБ капиталы постепенно станут перетекать в более рисковые активы, в том числе в акции", - рассчитывает он.

https://1prime.ru/20250723/aktsii-859843951.html

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рынок, торги, стамбул, украина, рф, мосбиржа, финам, банк россии