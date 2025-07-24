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РЖД окажут помощь семьям сотрудников, погибших в катастрофе Ан-24
РЖД окажут помощь семьям сотрудников, погибших в катастрофе Ан-24 - 24.07.2025, ПРАЙМ
РЖД окажут помощь семьям сотрудников, погибших в катастрофе Ан-24
РЖД окажут материальную помощь семьям сотрудников, погибших в катастрофе самолета Ан-24 в Амурской области, сообщила компания. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T14:56+0300
2025-07-24T14:56+0300
2025-07-24T14:56+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. РЖД окажут материальную помощь семьям сотрудников, погибших в катастрофе самолета Ан-24 в Амурской области, сообщила компания. Кабмин РФ ранее сообщил, что 24 июля в 07.05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тында в Приамурье самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" пропал с радаров. Как отметил кабмин, на борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. РЖД сообщили, что среди погибших в катастрофе Ан-24 было пять работников компании. "Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря для всех нас. РЖД окажут семьям погибших материальную помощь", - говорится в сообщении компании.
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Экономика, РОССИЯ, Общество , Тында, Амурская область, РЖД
РЖД окажут помощь семьям сотрудников, погибших в катастрофе Ан-24
РЖД окажут материальную помощь семьям погибших в катастрофе Ан-24 сотрудников
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. РЖД окажут материальную помощь семьям сотрудников, погибших в катастрофе самолета Ан-24 в Амурской области, сообщила компания.
Кабмин РФ ранее сообщил, что 24 июля в 07.05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тында в Приамурье самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" пропал с радаров. Как отметил кабмин, на борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
РЖД сообщили, что среди погибших в катастрофе Ан-24 было пять работников компании.
"Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря для всех нас. РЖД окажут семьям погибших материальную помощь", - говорится в сообщении компании.
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