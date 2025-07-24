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S7 оштрафовали за овербукинг в мае 2025 года

S7 оштрафовали за овербукинг в мае 2025 года - 24.07.2025, ПРАЙМ

S7 оштрафовали за овербукинг в мае 2025 года

Авиакомпанию "Сибирь" (S7 Airlines) оштрафовали на 40 тысяч рублей за овербукинг в мае 2025 года, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T06:57+0300

2025-07-24T06:57+0300

2025-07-24T06:57+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Авиакомпанию "Сибирь" (S7 Airlines) оштрафовали на 40 тысяч рублей за овербукинг в мае 2025 года, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "По постановлению транспортного прокурора авиакомпания "Сибирь" привлечена к административной ответственности за овербукинг ... по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно), назначен штраф в размере 40 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства. Установлено, что в мае 2025 года нескольким пассажирам отказали в регистрации на рейс в связи с превышением числа зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту воздушного судна.

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