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Уголовное дело возбудили после пропажи самолета Ан-24 в Приамурье

Уголовное дело возбудили после пропажи самолета Ан-24 в Приамурье - 24.07.2025, ПРАЙМ

Уголовное дело возбудили после пропажи самолета Ан-24 в Приамурье

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей, возбуждено после пропажи самолета Ан-24 в... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T09:32+0300

2025-07-24T09:32+0300

2025-07-24T09:32+0300

происшествия

общество

россия

приамурье

амурская область

ск рф

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей, возбуждено после пропажи самолета Ан-24 в Приамурье, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. "В Амурской области следователи СК России возбудили уголовное дело в связи происшествием с пассажирским самолетом... Тындинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц )", - говорится в релизе. Отмечается, что следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс следственных действий.

https://1prime.ru/20250722/sj-100-859795041.html

приамурье

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общество , россия, приамурье, амурская область, ск рф