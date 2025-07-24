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Уголовное дело возбудили после пропажи самолета Ан-24 в Приамурье
Уголовное дело возбудили после пропажи самолета Ан-24 в Приамурье - 24.07.2025, ПРАЙМ
Уголовное дело возбудили после пропажи самолета Ан-24 в Приамурье
Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей, возбуждено после пропажи самолета Ан-24 в... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T09:32+0300
2025-07-24T09:32+0300
2025-07-24T09:32+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей, возбуждено после пропажи самолета Ан-24 в Приамурье, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. "В Амурской области следователи СК России возбудили уголовное дело в связи происшествием с пассажирским самолетом... Тындинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц )", - говорится в релизе. Отмечается, что следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс следственных действий.
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общество , россия, приамурье, амурская область, ск рф
Происшествия, Общество , РОССИЯ, Приамурье, Амурская область, СК РФ
Уголовное дело возбудили после пропажи самолета Ан-24 в Приамурье
СК возбудил уголовное дело после пропажи Ан-24 в Приамурье
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей, возбуждено после пропажи самолета Ан-24 в Приамурье, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
"В Амурской области следователи СК России возбудили уголовное дело в связи происшествием с пассажирским самолетом... Тындинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц )", - говорится в релизе.
Отмечается, что следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс следственных действий.
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