Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эстония сделала бессрочными санкции против Лукашенко и еще 272 человек - 24.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250724/sanktsii-859871714.html
Эстония сделала бессрочными санкции против Лукашенко и еще 272 человек
Эстония сделала бессрочными санкции против Лукашенко и еще 272 человек - 24.07.2025, ПРАЙМ
Эстония сделала бессрочными санкции против Лукашенко и еще 272 человек
Правительство Эстонии приняло решение сделать бессрочными санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 272 человек из этой страны, им... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T11:34+0300
2025-07-24T11:34+0300
политика
эстония
белоруссия
александр лукашенко
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/83083/76/830837630_0:0:2906:1636_1920x0_80_0_0_082df9199bbea1e4a0d9dd42e5f71763.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Правительство Эстонии приняло решение сделать бессрочными санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 272 человек из этой страны, им запрещен въезд на территорию Эстонии, сообщает телерадиокомпания ERR. "Правительство Эстонии в четверг приняло решение сделать санкции против Белоруссии бессрочными, продолжив запрет на въезд для ключевых представителей (власти - ред.)... В списке лиц, попадающих под санкции, значатся 273 человека... в том числе и сам Лукашенко", - говорится в публикации на сайте телерадиокомпании. Отмечается, что инициатива была предложена главой МИД Эстонии Маргусом Цахной якобы из-за ситуации с соблюдением прав человека в стране. Впервые санкции в отношении представителей Белоруссии были введены в 2020 году и продлевались несколько раз.
https://1prime.ru/20231026/842085271.html
эстония
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83083/76/830837630_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_67ab791ee662e32d38a7188e38c5b217.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эстония, белоруссия, александр лукашенко, мид
Политика, ЭСТОНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, МИД
11:34 24.07.2025
 
Эстония сделала бессрочными санкции против Лукашенко и еще 272 человек

ERR: правительство Эстонии решило сделать бессрочными санкции против Лукашенко

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Правительство Эстонии приняло решение сделать бессрочными санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 272 человек из этой страны, им запрещен въезд на территорию Эстонии, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Правительство Эстонии в четверг приняло решение сделать санкции против Белоруссии бессрочными, продолжив запрет на въезд для ключевых представителей (власти - ред.)... В списке лиц, попадающих под санкции, значатся 273 человека... в том числе и сам Лукашенко", - говорится в публикации на сайте телерадиокомпании.
Отмечается, что инициатива была предложена главой МИД Эстонии Маргусом Цахной якобы из-за ситуации с соблюдением прав человека в стране. Впервые санкции в отношении представителей Белоруссии были введены в 2020 году и продлевались несколько раз.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2023
Белоруссия справилась с санкциями Еврсоюза, заявил Лукашенко
26 октября 2023, 11:44
 
ПолитикаЭСТОНИЯБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала