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Эстония сделала бессрочными санкции против Лукашенко и еще 272 человек

Эстония сделала бессрочными санкции против Лукашенко и еще 272 человек - 24.07.2025, ПРАЙМ

Эстония сделала бессрочными санкции против Лукашенко и еще 272 человек

Правительство Эстонии приняло решение сделать бессрочными санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 272 человек из этой страны, им... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T11:34+0300

2025-07-24T11:34+0300

2025-07-24T11:34+0300

политика

эстония

белоруссия

александр лукашенко

мид

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Правительство Эстонии приняло решение сделать бессрочными санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 272 человек из этой страны, им запрещен въезд на территорию Эстонии, сообщает телерадиокомпания ERR. "Правительство Эстонии в четверг приняло решение сделать санкции против Белоруссии бессрочными, продолжив запрет на въезд для ключевых представителей (власти - ред.)... В списке лиц, попадающих под санкции, значатся 273 человека... в том числе и сам Лукашенко", - говорится в публикации на сайте телерадиокомпании. Отмечается, что инициатива была предложена главой МИД Эстонии Маргусом Цахной якобы из-за ситуации с соблюдением прав человека в стране. Впервые санкции в отношении представителей Белоруссии были введены в 2020 году и продлевались несколько раз.

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эстония, белоруссия, александр лукашенко, мид