Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Totalenergies предупредили о рисках дефицита дизтоплива в Европе - 24.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250724/sanktsii-859885065.html
В Totalenergies предупредили о рисках дефицита дизтоплива в Европе
В Totalenergies предупредили о рисках дефицита дизтоплива в Европе - 24.07.2025, ПРАЙМ
В Totalenergies предупредили о рисках дефицита дизтоплива в Европе
Новые санкции Евросоюза, запрещающие импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, повышают риски дефицита дизельного топлива в... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T14:48+0300
2025-07-24T15:00+0300
энергетика
ес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83852/19/838521965_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_6c91a3935cf1eec6e6295ad47ae97bb9.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Новые санкции Евросоюза, запрещающие импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, повышают риски дефицита дизельного топлива в Европе, заявил глава французской TotalEnergies Патрик Пуянне, выступая на конференции с аналитиками по итогам первого полугодия.Он напомнил, что ЕС перестал покупать российские нефтепродукты в начале 2023 года. А так как в Европе наблюдается фундаментальный дефицит дизтоплива, нужно его импортировать. А основные поставки идут из Ближнего Востока и США, которые находятся далеко, что увеличило стоимость дизтоплива для европейцев."Я бы сказал, что последнее решение Европейского союза, которое заключается в запрете любого импорта с нефтеперерабатывающих заводов даже за пределами России и нацелено на некоторые нефтеперерабатывающие заводы, я думаю, в Индии или Турции, которые будут использовать российскую нефть для переработки в дизельное топливо, снова оказывает влияние, я бы сказал, увеличивает дефицит источников дизельного топлива для Европы", - сказал Пуянне.Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ запретил импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США, сообщил в пятницу Совет ЕС.
https://1prime.ru/20250724/snaktsii-859869066.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83852/19/838521965_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_60e4bc5c87c04c75422e86b65b374e9b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, россия
Энергетика, ЕС, РОССИЯ
14:48 24.07.2025 (обновлено: 15:00 24.07.2025)
 
В Totalenergies предупредили о рисках дефицита дизтоплива в Европе

Totalenergies: санкции против нефти РФ повышают риски дефицита дизтоплива в ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция Total в Берлине
Автозаправочная станция Total в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Новые санкции Евросоюза, запрещающие импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, повышают риски дефицита дизельного топлива в Европе, заявил глава французской TotalEnergies Патрик Пуянне, выступая на конференции с аналитиками по итогам первого полугодия.
Он напомнил, что ЕС перестал покупать российские нефтепродукты в начале 2023 года. А так как в Европе наблюдается фундаментальный дефицит дизтоплива, нужно его импортировать. А основные поставки идут из Ближнего Востока и США, которые находятся далеко, что увеличило стоимость дизтоплива для европейцев.
"Я бы сказал, что последнее решение Европейского союза, которое заключается в запрете любого импорта с нефтеперерабатывающих заводов даже за пределами России и нацелено на некоторые нефтеперерабатывающие заводы, я думаю, в Индии или Турции, которые будут использовать российскую нефть для переработки в дизельное топливо, снова оказывает влияние, я бы сказал, увеличивает дефицит источников дизельного топлива для Европы", - сказал Пуянне.
Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ запретил импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США, сообщил в пятницу Совет ЕС.
Флаги США
Эксперт рассказал о последствиях введения санкций США против России
11:05
 
ЭнергетикаЕСРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала