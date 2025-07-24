https://1prime.ru/20250724/sanktsii-859885065.html

В Totalenergies предупредили о рисках дефицита дизтоплива в Европе

В Totalenergies предупредили о рисках дефицита дизтоплива в Европе - 24.07.2025, ПРАЙМ

В Totalenergies предупредили о рисках дефицита дизтоплива в Европе

Новые санкции Евросоюза, запрещающие импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, повышают риски дефицита дизельного топлива в... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T14:48+0300

2025-07-24T14:48+0300

2025-07-24T15:00+0300

энергетика

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Новые санкции Евросоюза, запрещающие импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, повышают риски дефицита дизельного топлива в Европе, заявил глава французской TotalEnergies Патрик Пуянне, выступая на конференции с аналитиками по итогам первого полугодия.Он напомнил, что ЕС перестал покупать российские нефтепродукты в начале 2023 года. А так как в Европе наблюдается фундаментальный дефицит дизтоплива, нужно его импортировать. А основные поставки идут из Ближнего Востока и США, которые находятся далеко, что увеличило стоимость дизтоплива для европейцев."Я бы сказал, что последнее решение Европейского союза, которое заключается в запрете любого импорта с нефтеперерабатывающих заводов даже за пределами России и нацелено на некоторые нефтеперерабатывающие заводы, я думаю, в Индии или Турции, которые будут использовать российскую нефть для переработки в дизельное топливо, снова оказывает влияние, я бы сказал, увеличивает дефицит источников дизельного топлива для Европы", - сказал Пуянне.Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ запретил импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США, сообщил в пятницу Совет ЕС.

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