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Сбербанк снизил ставки по семейной ипотеке

Сбербанк снизил ставки по семейной ипотеке - 24.07.2025, ПРАЙМ

Сбербанк снизил ставки по семейной ипотеке

Сбербанк с 24 июля снижает ставки по семейной ипотеке на 0,9 процентных пункта, сообщил директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи на конференции... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T09:42+0300

2025-07-24T09:42+0300

2025-07-24T09:42+0300

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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Сбербанк с 24 июля снижает ставки по семейной ипотеке на 0,9 процентных пункта, сообщил директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи на конференции Domclick Digital Day. "Сегодня мы с вами анонсируем снижение процентной ставки для этого продукта (семейной ипотеки – ред.) на 1 процентный пункт", - сказал он. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей ставка снизится с 17,2% до 16,3%, для других регионов - с 17,1% до 16,2%. Лейпи привел в пример, что при покупке квартиры в регионе стоимостью 8 миллионов рублей, ставка составит 11,5%, при стоимости в 9 миллионов рублей – 12,5%. При этом в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти при покупке жилья за 14 миллионов ставка составит 9,6%. "Кажется, уже сегодня, если есть такая потребность, то ставка меньше 10 % с суммой, превышающей по лимиту, это хороший стимул не откладывать покупку на завтрашний день", - добавил директор департамента "Домклик" Сбербанка.

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