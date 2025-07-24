https://1prime.ru/20250724/sberbank--859871139.html
Сбербанк возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физлиц
Сбербанк возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физлиц - 24.07.2025, ПРАЙМ
Сбербанк возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физлиц
Сбербанк возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физических лиц, сообщил директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи в кулуарах... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T11:29+0300
2025-07-24T11:29+0300
2025-07-24T11:29+0300
экономика
недвижимость
банки
финансы
сбербанк
домклик
https://cdnn.1prime.ru/img/84175/39/841753961_0:333:3036:2041_1920x0_80_0_0_769ba7326960171d0b3420a9bdec9180.jpg
МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Сбербанк возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физических лиц, сообщил директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи в кулуарах конференции Domclick Digital Day в Тюмени. В рамках программы сумма кредита варьируется от 500 тысяч до 100 миллионов рублей. Первоначальный взнос - от 30,1%. Срок кредита составляет от одного года до 25 лет, уточнил Лейпи. Он добавил, что помещение, на которое оформляется кредит, должно находиться в многоквартирном доме на этаже от минус первого до второго. Максимальная площадь - 350 квадратных метров. В рамках программы можно купить как готовую недвижимость, так и на этапе строительства.
https://1prime.ru/20250723/vzyskanie-859815354.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84175/39/841753961_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_6f59c0b9602eef603f66ff5c88b56473.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, банки, финансы, сбербанк, домклик
Экономика, Недвижимость, Банки, Финансы, Сбербанк, Домклик
Сбербанк возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физлиц
Сбербанк возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физических лиц
МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Сбербанк возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физических лиц, сообщил директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи в кулуарах конференции Domclick Digital Day в Тюмени.
В рамках программы сумма кредита варьируется от 500 тысяч до 100 миллионов рублей. Первоначальный взнос - от 30,1%. Срок кредита составляет от одного года до 25 лет, уточнил Лейпи.
Он добавил, что помещение, на которое оформляется кредит, должно находиться в многоквартирном доме на этаже от минус первого до второго. Максимальная площадь - 350 квадратных метров. В рамках программы можно купить как готовую недвижимость, так и на этапе строительства.
Апелляция утвердила взыскание с Euroclear Bank средств в пользу Сбербанка