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Сбербанк возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физлиц

Сбербанк возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физлиц - 24.07.2025, ПРАЙМ

Сбербанк возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физлиц

Сбербанк возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физических лиц, сообщил директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи в кулуарах... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T11:29+0300

2025-07-24T11:29+0300

2025-07-24T11:29+0300

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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Сбербанк возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физических лиц, сообщил директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи в кулуарах конференции Domclick Digital Day в Тюмени. В рамках программы сумма кредита варьируется от 500 тысяч до 100 миллионов рублей. Первоначальный взнос - от 30,1%. Срок кредита составляет от одного года до 25 лет, уточнил Лейпи. Он добавил, что помещение, на которое оформляется кредит, должно находиться в многоквартирном доме на этаже от минус первого до второго. Максимальная площадь - 350 квадратных метров. В рамках программы можно купить как готовую недвижимость, так и на этапе строительства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, банки, финансы, сбербанк, домклик