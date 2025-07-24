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Сбербанк возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физлиц - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Сбербанк возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физлиц
Сбербанк возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физлиц - 24.07.2025, ПРАЙМ
Сбербанк возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физлиц
Сбербанк возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физических лиц, сообщил директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи в кулуарах... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T11:29+0300
2025-07-24T11:29+0300
экономика
недвижимость
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финансы
сбербанк
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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Сбербанк возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физических лиц, сообщил директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи в кулуарах конференции Domclick Digital Day в Тюмени. В рамках программы сумма кредита варьируется от 500 тысяч до 100 миллионов рублей. Первоначальный взнос - от 30,1%. Срок кредита составляет от одного года до 25 лет, уточнил Лейпи. Он добавил, что помещение, на которое оформляется кредит, должно находиться в многоквартирном доме на этаже от минус первого до второго. Максимальная площадь - 350 квадратных метров. В рамках программы можно купить как готовую недвижимость, так и на этапе строительства.
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недвижимость, банки, финансы, сбербанк, домклик
Экономика, Недвижимость, Банки, Финансы, Сбербанк, Домклик
11:29 24.07.2025
 
Сбербанк возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физлиц

Сбербанк возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физических лиц

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Сбербанк возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физических лиц, сообщил директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи в кулуарах конференции Domclick Digital Day в Тюмени.
В рамках программы сумма кредита варьируется от 500 тысяч до 100 миллионов рублей. Первоначальный взнос - от 30,1%. Срок кредита составляет от одного года до 25 лет, уточнил Лейпи.
Он добавил, что помещение, на которое оформляется кредит, должно находиться в многоквартирном доме на этаже от минус первого до второго. Максимальная площадь - 350 квадратных метров. В рамках программы можно купить как готовую недвижимость, так и на этапе строительства.
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