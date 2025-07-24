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В Кыргызстане назвали безвизовое пространство одной из главных целей ШОС
В Кыргызстане назвали безвизовое пространство одной из главных целей ШОС - 24.07.2025, ПРАЙМ
В Кыргызстане назвали безвизовое пространство одной из главных целей ШОС
Безвизовое пространство должно быть четко обозначено, как одна из ключевых целей Шанхайской организации сотрудничества, пусть в горизонте 2035–2040 годов,... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T12:11+0300
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ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 24 июл – ПРАЙМ. Безвизовое пространство должно быть четко обозначено, как одна из ключевых целей Шанхайской организации сотрудничества, пусть в горизонте 2035–2040 годов, заявил в четверг исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата" (Кыргызстан) Кубатбек Рахимов на экспертном форуме ШОС. "Как мы можем говорить о существовании организации, если у нас нет безвизового пространства, почему эта цель не стоит… Где это пространство доверия, пространство взаимодействия. Мы столько об этом говорим, но что мы для этого делаем?" - заявил Рахимов. Он подчеркнул, что "безвизовое пространство должно быть четко обозначено, как одна из ключевых целей ШОС, пусть в горизонте 2035, 2040 года, но это должно быть". Экспертный форум ШОС, совместно организованный медиагруппой "Россия сегодня" и информационным агентством Синьхуа, проходит в рамках Саммита СМИ и аналитических центров стран Шанхайской организации сотрудничества в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань в центральном Китае. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. В начале июля МИД Армении заявил, что страна желает стать членом ШОС. А 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества с просьбой присоединиться к этой организации.
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В Кыргызстане назвали безвизовое пространство одной из главных целей ШОС
Эксперт Рахимов: безвизовое пространство должно быть одной из ключевых целей ШОС
ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 24 июл – ПРАЙМ. Безвизовое пространство должно быть четко обозначено, как одна из ключевых целей Шанхайской организации сотрудничества, пусть в горизонте 2035–2040 годов, заявил в четверг исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата" (Кыргызстан) Кубатбек Рахимов на экспертном форуме ШОС.
"Как мы можем говорить о существовании организации, если у нас нет безвизового пространства, почему эта цель не стоит… Где это пространство доверия, пространство взаимодействия. Мы столько об этом говорим, но что мы для этого делаем?" - заявил Рахимов.
Он подчеркнул, что "безвизовое пространство должно быть четко обозначено, как одна из ключевых целей ШОС, пусть в горизонте 2035, 2040 года, но это должно быть".
Экспертный форум ШОС, совместно организованный медиагруппой "Россия сегодня" и информационным агентством Синьхуа, проходит в рамках Саммита СМИ и аналитических центров стран Шанхайской организации сотрудничества в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань в центральном Китае.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. В начале июля МИД Армении заявил, что страна желает стать членом ШОС. А 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества с просьбой присоединиться к этой организации.
Армения обратилась в ШОС с просьбой присоединиться к организации