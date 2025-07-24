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"Новые люди" предложили штрафовать за публичное принижение прав женщин

"Новые люди" предложили штрафовать за публичное принижение прав женщин - 24.07.2025, ПРАЙМ

"Новые люди" предложили штрафовать за публичное принижение прав женщин

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили на заключение в кабмин законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 20 тысяч рублей за публичные... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T18:33+0300

2025-07-24T18:33+0300

2025-07-24T19:08+0300

новые люди

штраф

права

женщины

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили на заключение в кабмин законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 20 тысяч рублей за публичные призывы, оправдывающие ограничение прав женщин и принижающие их достоинство, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Роза Чемерис. "Проектом федерального закона… предлагается ввести административную ответственность за публичные призывы, направленные на оправдание, пропаганду или навязывание социально-культурных моделей поведения, предполагающих ограничение женщин в их правах и свободах, гарантированных Конституцией Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что речь идет в том числе о правах женщин на образование, труд, участие в общественной и политической жизни, и о принижении их достоинства посредством сведения роли женщины исключительно к обслуживанию мужчины. Проектом предусматривается штраф от 10 до 20 тысяч рублей. В сопроводительных документах указывается, что в последние годы в публичном пространстве участились случаи распространения высказываний, направленных на дискриминацию женщин и принижение их конституционно гарантированных прав и достоинства. Отдельные чиновники, политики и религиозные деятели, по словам авторов, позволяют себе заявления, в которых утверждается, что женщина якобы не должна иметь равный доступ к образованию, труду или общественной реализации, а обязана "сидеть дома", "только рожать" и быть "обслуживающим звеном" по отношению к мужчине. Подобные идеи, как считают депутаты, прямо противоречат Конституции, закрепляющей равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола. В этой связи, авторы подчеркнули, что инициатива о введении штрафа за публичные призывы, направленные на оправдание, пропаганду или навязывание таких взглядов будет превентивной мерой, исключающей появление в публичном пространстве подобных сообщений.

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новые люди, штраф, права, женщины