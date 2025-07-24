Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АФК "Система" планирует взять в управление отель на Мальдивах - 24.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250724/sistema-859894428.html
АФК "Система" планирует взять в управление отель на Мальдивах
АФК "Система" планирует взять в управление отель на Мальдивах - 24.07.2025, ПРАЙМ
АФК "Система" планирует взять в управление отель на Мальдивах
АФК "Система" (включает Cosmos Hotel Group, одного из крупнейших гостиничных операторов России) намерена взять в управление отель на Мальдивах, он может стать... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T18:12+0300
2025-07-24T18:28+0300
экономика
афк "система"
мальдивы
управление
https://cdnn.1prime.ru/img/82720/99/827209969_0:17:425:256_1920x0_80_0_0_6ab8f469b5e6b494fb0483a3beec3415.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. АФК "Система" (включает Cosmos Hotel Group, одного из крупнейших гостиничных операторов России) намерена взять в управление отель на Мальдивах, он может стать первым зарубежным, также компания изучает рынок Ближнего Востока, заявил журналистам президент компании Тагир Ситдеков."Мы смотрим не только в России, мы смотрим за пределы России, мы смотрим отели на Ближнем Востоке, там у нас нет еще отелей. Также сейчас на одном из кредитных и инвестиционных комитетов мы рассматривали Мальдивы, как одну из точек… Там уже есть конкретный объект, который мы рассматриваем", - сказал он.В пресс-службе Cosmos Hotel Group уточнили, что на сегодняшний день в портфеле компании нет зарубежных объектов.Ситдеков пояснил, что к компании очень часто приходят собственники отелей, которые, видя операционную эффективность и раскрученность бренда Cosmos Hotel Group, просят взять их в активное управление. "Поэтому наша стратегия теперь базируется на нескольких таких больших столпах. Первый столп – это городские отели, второй – это резорты, третий – это гостиницы под управлением, и четвертый – это гостиницы в других юрисдикциях", - пояснил президент компании.
https://1prime.ru/20250627/sistema-858976755.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82720/99/827209969_84:0:425:256_1920x0_80_0_0_664229e41133a430bdd04ed28cefb94a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
афк "система", мальдивы, управление
Экономика, АФК "Система", МАЛЬДИВЫ, управление
18:12 24.07.2025 (обновлено: 18:28 24.07.2025)
 
АФК "Система" планирует взять в управление отель на Мальдивах

Ситдеков: АФК "Система" намерена взять в управление отель на Мальдивах

© Фото : Hilton Hotels & Resorts#Виллы и пляж спа-отеля Conrad Maldives
#Виллы и пляж спа-отеля Conrad Maldives - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© Фото : Hilton Hotels & Resorts
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. АФК "Система" (включает Cosmos Hotel Group, одного из крупнейших гостиничных операторов России) намерена взять в управление отель на Мальдивах, он может стать первым зарубежным, также компания изучает рынок Ближнего Востока, заявил журналистам президент компании Тагир Ситдеков.
"Мы смотрим не только в России, мы смотрим за пределы России, мы смотрим отели на Ближнем Востоке, там у нас нет еще отелей. Также сейчас на одном из кредитных и инвестиционных комитетов мы рассматривали Мальдивы, как одну из точек… Там уже есть конкретный объект, который мы рассматриваем", - сказал он.
В пресс-службе Cosmos Hotel Group уточнили, что на сегодняшний день в портфеле компании нет зарубежных объектов.
Ситдеков пояснил, что к компании очень часто приходят собственники отелей, которые, видя операционную эффективность и раскрученность бренда Cosmos Hotel Group, просят взять их в активное управление. "Поэтому наша стратегия теперь базируется на нескольких таких больших столпах. Первый столп – это городские отели, второй – это резорты, третий – это гостиницы под управлением, и четвертый – это гостиницы в других юрисдикциях", - пояснил президент компании.
АФК Система в ноябре признана наиболее публичным многопрофильным холдингом РФ
АФК "Система" увеличила объем размещения облигаций
27 июня, 18:20
 
ЭкономикаАФК "Система"МАЛЬДИВЫуправление
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала