https://1prime.ru/20250724/sistema-859894428.html

АФК "Система" планирует взять в управление отель на Мальдивах

АФК "Система" планирует взять в управление отель на Мальдивах - 24.07.2025, ПРАЙМ

АФК "Система" планирует взять в управление отель на Мальдивах

АФК "Система" (включает Cosmos Hotel Group, одного из крупнейших гостиничных операторов России) намерена взять в управление отель на Мальдивах, он может стать... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T18:12+0300

2025-07-24T18:12+0300

2025-07-24T18:28+0300

экономика

афк "система"

мальдивы

управление

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. АФК "Система" (включает Cosmos Hotel Group, одного из крупнейших гостиничных операторов России) намерена взять в управление отель на Мальдивах, он может стать первым зарубежным, также компания изучает рынок Ближнего Востока, заявил журналистам президент компании Тагир Ситдеков."Мы смотрим не только в России, мы смотрим за пределы России, мы смотрим отели на Ближнем Востоке, там у нас нет еще отелей. Также сейчас на одном из кредитных и инвестиционных комитетов мы рассматривали Мальдивы, как одну из точек… Там уже есть конкретный объект, который мы рассматриваем", - сказал он.В пресс-службе Cosmos Hotel Group уточнили, что на сегодняшний день в портфеле компании нет зарубежных объектов.Ситдеков пояснил, что к компании очень часто приходят собственники отелей, которые, видя операционную эффективность и раскрученность бренда Cosmos Hotel Group, просят взять их в активное управление. "Поэтому наша стратегия теперь базируется на нескольких таких больших столпах. Первый столп – это городские отели, второй – это резорты, третий – это гостиницы под управлением, и четвертый – это гостиницы в других юрисдикциях", - пояснил президент компании.

https://1prime.ru/20250627/sistema-858976755.html

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афк "система", мальдивы, управление