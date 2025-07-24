https://1prime.ru/20250724/sistema-859894428.html
АФК "Система" планирует взять в управление отель на Мальдивах
АФК "Система" планирует взять в управление отель на Мальдивах - 24.07.2025, ПРАЙМ
АФК "Система" планирует взять в управление отель на Мальдивах
АФК "Система" (включает Cosmos Hotel Group, одного из крупнейших гостиничных операторов России) намерена взять в управление отель на Мальдивах, он может стать... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T18:12+0300
2025-07-24T18:12+0300
2025-07-24T18:28+0300
экономика
афк "система"
мальдивы
управление
https://cdnn.1prime.ru/img/82720/99/827209969_0:17:425:256_1920x0_80_0_0_6ab8f469b5e6b494fb0483a3beec3415.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. АФК "Система" (включает Cosmos Hotel Group, одного из крупнейших гостиничных операторов России) намерена взять в управление отель на Мальдивах, он может стать первым зарубежным, также компания изучает рынок Ближнего Востока, заявил журналистам президент компании Тагир Ситдеков."Мы смотрим не только в России, мы смотрим за пределы России, мы смотрим отели на Ближнем Востоке, там у нас нет еще отелей. Также сейчас на одном из кредитных и инвестиционных комитетов мы рассматривали Мальдивы, как одну из точек… Там уже есть конкретный объект, который мы рассматриваем", - сказал он.В пресс-службе Cosmos Hotel Group уточнили, что на сегодняшний день в портфеле компании нет зарубежных объектов.Ситдеков пояснил, что к компании очень часто приходят собственники отелей, которые, видя операционную эффективность и раскрученность бренда Cosmos Hotel Group, просят взять их в активное управление. "Поэтому наша стратегия теперь базируется на нескольких таких больших столпах. Первый столп – это городские отели, второй – это резорты, третий – это гостиницы под управлением, и четвертый – это гостиницы в других юрисдикциях", - пояснил президент компании.
https://1prime.ru/20250627/sistema-858976755.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82720/99/827209969_84:0:425:256_1920x0_80_0_0_664229e41133a430bdd04ed28cefb94a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афк "система", мальдивы, управление
Экономика, АФК "Система", МАЛЬДИВЫ, управление
АФК "Система" планирует взять в управление отель на Мальдивах
Ситдеков: АФК "Система" намерена взять в управление отель на Мальдивах
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. АФК "Система" (включает Cosmos Hotel Group, одного из крупнейших гостиничных операторов России) намерена взять в управление отель на Мальдивах, он может стать первым зарубежным, также компания изучает рынок Ближнего Востока, заявил журналистам президент компании Тагир Ситдеков.
"Мы смотрим не только в России, мы смотрим за пределы России, мы смотрим отели на Ближнем Востоке, там у нас нет еще отелей. Также сейчас на одном из кредитных и инвестиционных комитетов мы рассматривали Мальдивы, как одну из точек… Там уже есть конкретный объект, который мы рассматриваем", - сказал он.
В пресс-службе Cosmos Hotel Group уточнили, что на сегодняшний день в портфеле компании нет зарубежных объектов.
Ситдеков пояснил, что к компании очень часто приходят собственники отелей, которые, видя операционную эффективность и раскрученность бренда Cosmos Hotel Group, просят взять их в активное управление. "Поэтому наша стратегия теперь базируется на нескольких таких больших столпах. Первый столп – это городские отели, второй – это резорты, третий – это гостиницы под управлением, и четвертый – это гостиницы в других юрисдикциях", - пояснил президент компании.
АФК "Система" увеличила объем размещения облигаций