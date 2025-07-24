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СМИ: страны ЕС договорились об ответных пошлинах на товары США

СМИ: страны ЕС договорились об ответных пошлинах на товары США - 24.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: страны ЕС договорились об ответных пошлинах на товары США

Страны ЕС договорились об ответных пошлинах на товары США стоимостью 109 миллиардов долларов на случай провала торговых переговоров с Вашингтоном, передает... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T11:51+0300

2025-07-24T11:51+0300

2025-07-24T11:51+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Страны ЕС договорились об ответных пошлинах на товары США стоимостью 109 миллиардов долларов на случай провала торговых переговоров с Вашингтоном, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских дипломатов. "Страны-члены Евросоюза в четверг одобрили пакет ответных пошлин на американские товары объемом 93 миллиарда евро (109 миллиардов долларов), который может вступить в силу с 7 августа, если переговоры с США завершатся провалом", - пишет агентство. Отмечается, что в список вошли ранее оговоренные пошлины на американские товары стоимостью 21 миллион евро (24 миллиона долларов). Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее в июле заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

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мировая экономика, сша, вашингтон, урсула фон дер ляйен, ес, ек