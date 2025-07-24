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Эксперт рассказал о последствиях введения санкций США против России - 24.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250724/snaktsii-859869066.html
Эксперт рассказал о последствиях введения санкций США против России
Эксперт рассказал о последствиях введения санкций США против России - 24.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о последствиях введения санкций США против России
Введение Вашингтоном вторичных санкций в отношении стран-закупщиков российской нефти, которым угрожает президент США Дональд Трамп, ударит по кошелькам... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T11:05+0300
2025-07-24T11:05+0300
экономика
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Введение Вашингтоном вторичных санкций в отношении стран-закупщиков российской нефти, которым угрожает президент США Дональд Трамп, ударит по кошелькам американцев и негативно скажется на популярности самого американского лидера, считает профессор экономических наук Ланкастерского университета в Великобритании Хилари Ингем. На прошлой неделе Трамп заявил, что, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом, то США введут 100% пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть. "Если (Трамп - ред.) доведет дело до конца, то это поднимет цены на энергоносители в Америке. Секторы, которые потребляют много энергии, окажутся под наиболее тяжелым ударом. Больше всего энергии использует производство, в частности производство железа, стали и металла, за ним - сельское хозяйство и машиностроение. Разумеется, результатом этого станут более высокие цены для американских потребителей и вред популярности Трампа", - заявила эксперт в комментарии изданию Newsweek. Как считает Ингем, именно по этой причине рынки не считают угрозы Трампа реальными, о чем говорит рост российских акций и рубля.
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сша, москва, запад, дональд трамп, newsweek
Экономика, США, МОСКВА, ЗАПАД, Дональд Трамп, Newsweek
11:05 24.07.2025
 
Эксперт рассказал о последствиях введения санкций США против России

Эксперт Ингем: введение санкций против России ударит по кошелькам американцев

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Введение Вашингтоном вторичных санкций в отношении стран-закупщиков российской нефти, которым угрожает президент США Дональд Трамп, ударит по кошелькам американцев и негативно скажется на популярности самого американского лидера, считает профессор экономических наук Ланкастерского университета в Великобритании Хилари Ингем.
На прошлой неделе Трамп заявил, что, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом, то США введут 100% пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть.
"Если (Трамп - ред.) доведет дело до конца, то это поднимет цены на энергоносители в Америке. Секторы, которые потребляют много энергии, окажутся под наиболее тяжелым ударом. Больше всего энергии использует производство, в частности производство железа, стали и металла, за ним - сельское хозяйство и машиностроение. Разумеется, результатом этого станут более высокие цены для американских потребителей и вред популярности Трампа", - заявила эксперт в комментарии изданию Newsweek.
Как считает Ингем, именно по этой причине рынки не считают угрозы Трампа реальными, о чем говорит рост российских акций и рубля.
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ЭкономикаСШАМОСКВАЗАПАДДональд ТрампNewsweek
 
 
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