Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 - 24.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250724/soboleznovaniya-859888633.html
Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 - 24.07.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета в Амурской области, передает... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T15:56+0300
2025-07-24T15:56+0300
происшествия
россия
китай
тында
си цзиньпин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852376895_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_eaf2c6fe315d2616a7dea51a952ed9d2.jpg
ПЕКИН, 24 июл – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета в Амурской области, передает Центральное телевидение Китая. Как сообщает телеканал, в четверг Си Цзиньпин выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения российского пассажирского самолета. "От имени правительства и народа Китая выражаю глубокие соболезнования в связи с жертвами и искреннее сочувствие семьям погибших", - приводит слова китайского лидера телеканал. Си Цзиньпин заявил, что был потрясен известием о крушении пассажирского самолета в Амурской области, повлекшем за собой многочисленные жертвы. Утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" не выходит на связь. На борту, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин РФ, будет оказана вся необходимая помощь, а также будет проведена работа по выплате компенсаций.
https://1prime.ru/20250724/bort-859886261.html
китай
тында
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852376895_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_fcada87dc809c183b57bd134679638aa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, тында, си цзиньпин, владимир путин
Происшествия, РОССИЯ, КИТАЙ, Тында, Си Цзиньпин, Владимир Путин
15:56 24.07.2025
 
Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24

Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 в Приамурье

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 24 июл – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета в Амурской области, передает Центральное телевидение Китая.
Как сообщает телеканал, в четверг Си Цзиньпин выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения российского пассажирского самолета.
"От имени правительства и народа Китая выражаю глубокие соболезнования в связи с жертвами и искреннее сочувствие семьям погибших", - приводит слова китайского лидера телеканал.
Си Цзиньпин заявил, что был потрясен известием о крушении пассажирского самолета в Амурской области, повлекшем за собой многочисленные жертвы.
Утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" не выходит на связь. На борту, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин РФ, будет оказана вся необходимая помощь, а также будет проведена работа по выплате компенсаций.
Самолет АН-24 - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Все пассажиры, находившиеся на борту Ан-24, погибли
15:17
 
ПроисшествияРОССИЯКИТАЙТындаСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала