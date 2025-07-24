https://1prime.ru/20250724/soboleznovaniya-859888633.html

Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24

Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 - 24.07.2025, ПРАЙМ

Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета в Амурской области, передает... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T15:56+0300

2025-07-24T15:56+0300

2025-07-24T15:56+0300

происшествия

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си цзиньпин

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ПЕКИН, 24 июл – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета в Амурской области, передает Центральное телевидение Китая. Как сообщает телеканал, в четверг Си Цзиньпин выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения российского пассажирского самолета. "От имени правительства и народа Китая выражаю глубокие соболезнования в связи с жертвами и искреннее сочувствие семьям погибших", - приводит слова китайского лидера телеканал. Си Цзиньпин заявил, что был потрясен известием о крушении пассажирского самолета в Амурской области, повлекшем за собой многочисленные жертвы. Утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" не выходит на связь. На борту, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин РФ, будет оказана вся необходимая помощь, а также будет проведена работа по выплате компенсаций.

https://1prime.ru/20250724/bort-859886261.html

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россия, китай, тында, си цзиньпин, владимир путин