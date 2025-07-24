https://1prime.ru/20250724/sochi-859899982.html

В аэропорту Сочи задержали 26 рейсов

В аэропорту Сочи задержали 26 рейсов - 24.07.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Сочи задержали 26 рейсов

Двадцать шесть рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T23:41+0300

2025-07-24T23:41+0300

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происшествия

аэропорт сочи

рейсы

задержка

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СОЧИ, 24 июл - ПРАЙМ. Двадцать шесть рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. "Тринадцать (рейсов - ред.) на вылет и тринадцать на прилет задержаны", - говорится в сообщении. По сведениям онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны (на более двух часов) рейсы на вылет из Сочи по направлению в Челябинск, Екатеринбург, Новокузнецк, Пермь, Бахрейн, Курган. Также задержаны на прилет в Сочи рейсы из Санкт-Петербурга, Перми, Чебоксар, Сургута, Новокузнецка, Кургана, Бахрейна и Стамбула (Турция). Южная транспортная прокуратура держит на контроле ситуацию с задержками из-за введенных ограничений в работе аэропорта Сочи, сообщили в пресс-службе ведомства. "Контролируется соблюдение прав пассажиров, организован выездной прием граждан", - уточнили в южной транспортной прокуратуре.

https://1prime.ru/20250722/aeroport-859777333.html

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аэропорт сочи, рейсы, задержка