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Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно снизилось - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно снизилось
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно снизилось - 24.07.2025, ПРАЙМ
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно снизилось
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 июля, составило 217 тысяч, сократившись на 4 тысячи по сравнению с... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T15:45+0300
2025-07-24T15:45+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 июля, составило 217 тысяч, сократившись на 4 тысячи по сравнению с показателем предыдущей недели, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя - до 227 тысяч. Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 5 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем недельной давности - до 224 500. Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 июля, увеличилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели - до 1,955 миллиона. Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
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мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
15:45 24.07.2025
 
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно снизилось

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю сократилось на 4 тысячи

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Вера Голосова
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 июля, составило 217 тысяч, сократившись на 4 тысячи по сравнению с показателем предыдущей недели, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя - до 227 тысяч.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 5 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем недельной давности - до 224 500.
Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 июля, увеличилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели - до 1,955 миллиона.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
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