https://1prime.ru/20250724/ssha--859887475.html

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно снизилось

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно снизилось - 24.07.2025, ПРАЙМ

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно снизилось

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 июля, составило 217 тысяч, сократившись на 4 тысячи по сравнению с... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T15:45+0300

2025-07-24T15:45+0300

2025-07-24T15:45+0300

экономика

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83086/08/830860887_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a94aa2a7ed2cce8403a54d25a8d401ad.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 июля, составило 217 тысяч, сократившись на 4 тысячи по сравнению с показателем предыдущей недели, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя - до 227 тысяч. Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 5 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем недельной давности - до 224 500. Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 июля, увеличилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели - до 1,955 миллиона. Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

https://1prime.ru/20250717/velikobritaniya--859588403.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша