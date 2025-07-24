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США введут импортные пошлины на товары из большинства стран - 24.07.2025, ПРАЙМ
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США введут импортные пошлины на товары из большинства стран
США введут импортные пошлины на товары из большинства стран - 24.07.2025, ПРАЙМ
США введут импортные пошлины на товары из большинства стран
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет импортные пошлины на товары из большинства стран. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T01:10+0300
2025-07-24T01:10+0300
экономика
мировая экономика
сша
вашингтон
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 24 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет импортные пошлины на товары из большинства стран. Как заявил Трамп на мероприятии по теме искусственного интеллекта в Вашингтоне, трансляцию которого вели американские телеканалы, пошлины коснутся товаров из тех стран, которые не успеют заключить торговые сделки с США. Президент привел несколько примеров успешных сделок и страны, с которыми скоро они будут достигнуты. "В основном мы будем применять пошлины к большей части остального мира. Более 200 стран — это много сделок, даже если вам это нравится. Как поступить со страной, о которой я не знаю?" - объяснял под смех собравшихся Трамп, что не успел бы провести все необходимые для освобождения от пошлин переговоры. "Это будет слишком много для всех", - резюмировал Трамп.
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мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
01:10 24.07.2025
 
США введут импортные пошлины на товары из большинства стран

Трамп: США введут импортные пошлины на товары из большинства стран

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ВАШИНГТОН, 24 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет импортные пошлины на товары из большинства стран.
Как заявил Трамп на мероприятии по теме искусственного интеллекта в Вашингтоне, трансляцию которого вели американские телеканалы, пошлины коснутся товаров из тех стран, которые не успеют заключить торговые сделки с США. Президент привел несколько примеров успешных сделок и страны, с которыми скоро они будут достигнуты.
"В основном мы будем применять пошлины к большей части остального мира. Более 200 стран — это много сделок, даже если вам это нравится. Как поступить со страной, о которой я не знаю?" - объяснял под смех собравшихся Трамп, что не успел бы провести все необходимые для освобождения от пошлин переговоры.
"Это будет слишком много для всех", - резюмировал Трамп.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
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