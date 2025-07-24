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Делегация сенаторов из Бразилии отправится в США для переговоров
Делегация сенаторов из Бразилии отправится в США для переговоров - 24.07.2025, ПРАЙМ
Делегация сенаторов из Бразилии отправится в США для переговоров
Делегация сенаторов из Бразилии отправится в США в конце недели для переговоров на фоне возможного введения президентом США Дональдом Трампом 50-процентных... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T03:25+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Делегация сенаторов из Бразилии отправится в США в конце недели для переговоров на фоне возможного введения президентом США Дональдом Трампом 50-процентных импортных пошлин, сообщил сенатор от штата Баия Жак Вагнер.
"Бразилия готова вести диалог с Соединенными Штатами, защищая при этом свой суверенитет. Именно эту миссию группа из восьми сенаторов, включая меня, намерена выполнить во время визита в Соединенные Штаты в конце этой недели. Мы рассчитываем на успех этих переговоров, ведь дипломатические отношения между двумя странами длятся уже 206 лет", - говорится в сообщении Вагнера в соцсети X.
Сенатор не уточняет, что конкретно будет обсуждаться на переговорах с представителями США.
Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social письмо о том, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Ранее Трамп заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. Также президент США угрожал Бразилии пошлинами, представляя эту меру как борьбу за справедливость в отношении своего друга и союзника - экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, находящегося под следствием.
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Экономика, Мировая экономика, США, БРАЗИЛИЯ, Дональд Трамп
Делегация сенаторов из Бразилии отправится в США для переговоров
Сенатор Вагнер: делегация сенаторов из Бразилии отправится в США для переговоров
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Делегация сенаторов из Бразилии отправится в США в конце недели для переговоров на фоне возможного введения президентом США Дональдом Трампом 50-процентных импортных пошлин, сообщил сенатор от штата Баия Жак Вагнер.
"Бразилия готова вести диалог с Соединенными Штатами, защищая при этом свой суверенитет. Именно эту миссию группа из восьми сенаторов, включая меня, намерена выполнить во время визита в Соединенные Штаты в конце этой недели. Мы рассчитываем на успех этих переговоров, ведь дипломатические отношения между двумя странами длятся уже 206 лет", - говорится в сообщении Вагнера в соцсети X.
Сенатор не уточняет, что конкретно будет обсуждаться на переговорах с представителями США.
Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social письмо о том, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Ранее Трамп заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. Также президент США угрожал Бразилии пошлинами, представляя эту меру как борьбу за справедливость в отношении своего друга и союзника - экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, находящегося под следствием.